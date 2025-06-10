Mevduatta Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyonun 32 Günlük Faiz Getirisi Değişti! Fazladan 1 Maaş Cebe Giriyor

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Mayıs ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 19 Haziran’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Ekonomistler, faiz indirimi ihtimalini masaya yatırırken, bu olasılığın mevduat faizlerinde düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bu gelişmeler ışığında 1 milyon TL’lik mevduatın güncel getirisi ve en yüksek faiz oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞMADI, GIDA FİYATLARI GERİLEDİ

Mayıs ayında enflasyon artışı %1,53 olarak açıklandı. Aylık bazda %2’nin üzerinde artış beklenmesine karşın gelen veriler sürpriz yarattı. En dikkat çekici kalem ise gıda oldu. Nisan ayında %2,01 artan gıda fiyatları, mayısta %0,71 oranında gerileyerek genel enflasyondaki düşüşün ana sebebi haline geldi.

MERKEZ BANKASI FAİZ ADIMI ATAR MI?

Enflasyondaki bu yavaşlamaya rağmen uzmanlar, TCMB’nin sadece tek aylık verilere dayanarak karar almayacağını vurguluyor. Döviz hesaplarındaki azalma ve rezervlerdeki toparlanma da göz önünde bulunduruluyor. Merkez’in, şu anda %49 seviyesinden gerçekleştirdiği piyasa fonlamasını, politika faizine (%46) çekebileceği öngörülüyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ RİSKİ

Uzmanlar, olası faiz indiriminin ilk etkisinin mevduat faizlerinde hissedileceğini belirtiyor. Bu nedenle yatırımcılara “uzun vadeli mevduata yönelin” uyarısı yapılıyor. Çünkü kısa vadeli oranlar cazip görünse de, faiz indirimi durumunda bu oranlar daha da gerileyebilir.

BANKALARDA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZLERİ

Bankaların sunduğu en yüksek faiz oranları şu şekilde:

Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00

Anadolubank Renkli Hesap: %53,00

Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00

TEB Marifetli Hesap: %52,00

Odeabank Oksijen Hesap: %52,00

DenizBank Kaptan Hesap: %52,00

Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

%53 faiz oranı üzerinden yapılan örnek hesaplamaya göre:

Yatırım Tutarı: 1 milyon TL

Vade Süresi: 32 gün

Net Kazanç: 37.241 TL

Yatırımcılar, bu oranları değerlendirerek faiz indirimi öncesi avantajlı pozisyon almak için hızlı hareket etmeyi göz önünde bulundurmalı.

Kaynak: Haber Merkezi