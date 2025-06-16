İran-İsrail Savaşı Pompaya Yansıdı! Motorine Yeni Zam Yolda

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar bölgeyi savaşa sürükledi, artan petrol fiyatları da Türkiye'de akaryakıt zammını beraberinde getirdi. Motorine yeni bir zam daha yolda. İşte detaylar...

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İran-İsrail Savaşı Pompaya Yansıdı! Motorine Yeni Zam Yolda
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Ortadoğu'da İsrail ve İran arasında tırmanan savaş dördüncü gününe girerken, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam kapıda. Bir yanda bölgedeki sıcak çatışmalar, diğer yanda artan petrol fiyatları vatandaşın hem endişesini hem cebini etkiliyor.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonuyla alevlenen kriz, İran'ın "Gerçek Vaat 3" adıyla gerçekleştirdiği misillemeyle daha da derinleşti. İran resmi kaynakları, İsrail saldırılarında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de aralarında bulunduğu 224 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.277 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e yönelik İran saldırılarında ise Tel Aviv'de patlamalar meydana geldi ve en az 16 İsrailli yaşamını yitirdi.

İran-İsrail Savaşı Pompaya Yansıdı! Motorine Yeni Zam Yolda - Resim : 1

ZAM GELİYOR

Bölgede yaşanan çatışmalar, küresel petrol piyasasında dalgalanmalara yol açtı. Savaş ihtimalinin büyümesi, enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluştururken, Türkiye'de motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre, 17 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,70 TL zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.

Uzmanlara göre, Ortadoğu'daki çatışmaların devam etmesi halinde enerji fiyatlarındaki artışın sürebileceği, bu durumun Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam edeceği ifade ediliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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