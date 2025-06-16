Türkiye'nin Trafo Üretimi Yapan Dev Firması İflas Ediyor! Tüm Dünyaya İhracat Yapıyordu! Timsan Transformatör Konkordato İlan Etti

Transformatör (Trafo) üretiminde 24 yıllık tecrübeye sahip olan Malatya merkezli Timsan Transformatör, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Türkiye'nin Trafo Üretimi Yapan Dev Firması İflas Ediyor! Tüm Dünyaya İhracat Yapıyordu! Timsan Transformatör Konkordato İlan Etti
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MURAT BEYAZ

Konkordato sürecinde şirketin mali durumunu takip etmek üzere, akademisyenlerden oluşan geçici komiser heyeti görevlendirildi. Komiserlik görevine İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Yusuf Cahit Çukacı ve Prof. Dr. Cengiz Toraman ile Hukuk Fakültesi’nden Dr. Ferhat Büyükay atandı.

Türkiye'nin Trafo Üretimi Yapan Dev Firması İflas Ediyor! Tüm Dünyaya İhracat Yapıyordu! Timsan Transformatör Konkordato İlan Etti - Resim : 1

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI TANINDI

Mahkeme kararında, konkordato ilanının ardından alacaklılara, ilandan itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato mühletine ilişkin itirazlarını gerekçeleriyle birlikte sunabilecekleri bildirildi. Ayrıca, konkordato süreci boyunca Timsan Transformatör ve ortaklarının yapacağı ödemeler geçici komiser heyetinin onayına tabi tutulacak.

Türkiye'nin Trafo Üretimi Yapan Dev Firması İflas Ediyor! Tüm Dünyaya İhracat Yapıyordu! Timsan Transformatör Konkordato İlan Etti - Resim : 2

ÜRETİMİNİN %85’İNİ İHRAÇ EDİYOR

2001 yılında kurulan ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Timsan Transformatör, bugün 25’ten fazla ülkeye ihracat yapan ve üretiminin %85’ini yurt dışına satan bir sanayi kuruluşu konumunda. Geniş ürün yelpazesiyle 25 kVA’dan 6300 kVA’ya kadar farklı güçlerde dağıtım ve güç trafoları üreten firma, uluslararası sertifikaları ve referanslarıyla sektöründe önemli bir yer edinmiş durumda.

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