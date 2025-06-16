Demir Çelik Sektörünün 27 Yıllık Dev Firması Konkordato Sürecine Girdi! Sanayide Öncüydü

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Yargı süreci çerçevesinde, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği ve konkordato mühletinin reddini talep edebileceği açıklandı. Geçici mühlet süresi boyunca şirket faaliyetlerini sürdürebilecek ve mali dengesini yeniden kurabilmesi için konkordato komiserlerinin gözetiminde olacak.

KARAR 2 EYLÜL'DEKİ DURUŞMADA NETLEŞECEK

Ekol Demir Çelik’in kesin konkordato talebine ilişkin nihai karar, 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasında verilecek. Bu duruşmada, konkordato sürecinin devam edip etmeyeceği mahkeme tarafından değerlendirilecek.