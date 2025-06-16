Demir Çelik Sektörünün 27 Yıllık Dev Firması Konkordato Sürecine Girdi! Sanayide Öncüydü
Demir çelik sektöründe 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik, mali zorluklar gerekçesiyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusu üzerine Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahkeme, şirketin konkordato başvurusuna ilişkin sunduğu belgelerin 7101 sayılı Kanun’la değişik İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesi uyarınca eksiksiz olduğunu belirledi. Bu kapsamda şirketin malvarlığının korunması adına gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına hükmedildi. Geçici konkordato komiserliği görevine Kamber Kaya, Yeşim Turan ve Nejla Ergür getirildi.
ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI
Yargı süreci çerçevesinde, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği ve konkordato mühletinin reddini talep edebileceği açıklandı. Geçici mühlet süresi boyunca şirket faaliyetlerini sürdürebilecek ve mali dengesini yeniden kurabilmesi için konkordato komiserlerinin gözetiminde olacak.
KARAR 2 EYLÜL'DEKİ DURUŞMADA NETLEŞECEK
Ekol Demir Çelik’in kesin konkordato talebine ilişkin nihai karar, 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasında verilecek. Bu duruşmada, konkordato sürecinin devam edip etmeyeceği mahkeme tarafından değerlendirilecek.
ÇEŞİTLİ SANAYİ KOLLARINA HİZMET VERİYOR
Ekol Demir Çelik, soğuk çekme lama, vasıflı çelik, karbon ve yapı çeliklerinin tedariğini sağlarken; haddeleme ve doğrultma işlemleri de gerçekleştirdi. Otomotiv, takım tezgahları, metal mobilya, bağlantı elemanları ve kalıp sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalara tedarik sağladı. Referansları arasında Arçelik, Tofaş, Ford Otosan, Türk Traktör ve Aselsan gibi sektörün öncü kuruluşları yer aldı.
13 YILDIR YÖNETİM ELİF TÜLAY KORKMAZ'DA
Şirketin yönetim kurulu başkanlığını 2012 yılından bu yana Elif Tülay Korkmaz sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Korkmaz, aynı zamanda Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Türk-Amerikan İşadamları Derneği bünyesindeki Demir Çelik Komisyonu’nda da aktif görev alan Korkmaz, sektör içi temsil gücüyle öne çıkıyor.