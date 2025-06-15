Türkiye Emekliler Derneği Harekete Geçti! Temmuz Zammı Öncesi Flaş Çağrı
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranı öncesinde, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’den dikkat çeken bir çağrı geldi. Ergün, mevcut ekonomik şartlar altında emeklilerin alım gücünün ciddi şekilde zayıfladığını belirterek, sadece TÜFE oranına bağlı bir zamın yeterli olmayacağını vurguladı. Emeklilere seyyanen zam yapılması ve refah payı eklenmesi gerektiğini dile getiren Ergün, en düşük emekli aylığının da asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti.
Kaynak: AA
Yazılı bir açıklama yayımlayan Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin şu anda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşıyla yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Ergün, memur emeklilerine toplu sözleşmeye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise enflasyon oranında zam yapıldığını hatırlatarak, bu artışların geçim derdindeki emekliye yeterli gelmediğini ifade etti.
“TÜFE TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”
Temmuz ayında yapılacak zammın belirlenmesinde TÜFE’nin temel alınacağını anımsatan Ergün, “TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon oranları, emeklinin pazarda, mutfakta yaşadığı gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Bu nedenle sadece TÜFE oranına bağlı kalmak, milyonlarca emeklimizi yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum etmek anlamına gelir” değerlendirmesinde bulundu.
EMEKLİLER İÇİN YENİ DESTEK TALEBİ
Kazım Ergün, açıklamasında sosyal desteklerin de artırılması gerektiğine işaret etti. Türkiye’de emeklilerin yaklaşık %23’ünün kiracı, %35’inin ise sobalı evde yaşadığını belirten Ergün, “Bu şartlar altında kira ve yakacak yardımı gibi desteklerin de bir an önce devreye alınması gerekiyor” dedi.
“MAAŞ HESAPLAMA SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”
Emekli maaşlarının hesaplama yöntemine de değinen Ergün, özellikle 2000 sonrası emekli olanlarda oluşan gelir farklarının giderilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut sistemin uzun çalışma süresine rağmen maaşı düşürdüğünü kaydeden Ergün, bunun sosyal güvenliğin temel ilkelerine aykırı olduğunu dile getirdi. Emeklilerin beklediği intibak düzenlemesi için de adım atılması gerektiğini vurguladı.
Ergün, hükümete çağrısını “Emeklilerin insanca yaşaması için seyyanen zam ve refah payı artık zorunluluk haline gelmiştir” sözleriyle tamamladı.