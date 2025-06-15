Türkiye Emekliler Derneği Harekete Geçti! Temmuz Zammı Öncesi Flaş Çağrı

Yazılı bir açıklama yayımlayan Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin şu anda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşıyla yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Ergün, memur emeklilerine toplu sözleşmeye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise enflasyon oranında zam yapıldığını hatırlatarak, bu artışların geçim derdindeki emekliye yeterli gelmediğini ifade etti.