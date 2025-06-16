Hazine'den Çifte İhale: 60,8 Milyar Liralık Borçlanma Gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki ayrı tahvil ihalesiyle toplam 60 milyar 808,6 milyon lira borçlandı. Biri sabit kuponlu, diğeri TÜFE’ye endeksli olan tahvillerle gerçekleştirilen ihale sürecinde, kamu ve piyasa yapıcılarından gelen yüksek talep dikkat çekti.

Hazine'den Çifte İhale: 60,8 Milyar Liralık Borçlanma Gerçekleşti
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İlk ihalede, 2 yıl (686 gün) vadeli ve 6 ayda bir %20,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihalede basit faiz %40,16, bileşik faiz ise %44,19 olarak kaydedildi. Toplam nominal teklif 61 milyar 2 milyon liraya ulaşırken, nominal satış 31 milyar 925 milyon lira, net satış ise 33 milyar 662,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 530 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 37 milyar 729 milyon liralık talep gelirken, bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

TÜFE’YE ENDEKSLİ 4 YILLIK TAHVİLDE İLK İHRAÇ

Günün ikinci ihalesinde ise 4 yıl (1456 gün) vadeli ve 6 ayda bir %2,25 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edildi. Bu tahvilde reel basit faiz %5,79, reel bileşik faiz ise %5,87 seviyesinde oluştu.

İhaleye toplamda 5 milyar 273 milyon liralık nominal teklif gelirken, 750 milyon liralık nominal satış yapıldı. Net satış tutarı ise 716 milyon lira olarak belirlendi. Kamu kesiminden gelen 3 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı. Ayrıca piyasa yapıcılarından gelen 1 milyar 623 milyon liralık teklifin ardından, bu gruba 900 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

TOPLAM BORÇLANMA 60,8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Her iki ihaleden elde edilen veriler ışığında, Hazine’nin toplam borçlanma tutarı 60 milyar 808,6 milyon liraya ulaştı. Yüksek faiz oranlarıyla gerçekleşen bu borçlanma, mali piyasalarda dikkatle izlenirken, önümüzdeki dönem borçlanma stratejilerinin seyrine dair ipuçları da verdi.

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Kaynak: AA

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