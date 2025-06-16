SSK, Bağkur ve Memur Emeklisinin Temmuz Zammı Hesaplandı: Merkez Bankası Açıkladı, Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı
SSK, Bağkur ve memur emeklisi için 2025 Temmuz ayı zam oranları netleşmeye başladı. Merkez Bankası hesapları değiştirdi, maaş tablosu güncellendi. 6 aylık enflasyon tahminleriyle birlikte yeni maaşlar şekilleniyor. İşte oluşan yeni maaş senaryosu…
Kaynak: Sabah
Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yansıyacak zam oranlarını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusunda, 2025 Temmuz dönemi maaş artışları için tahmini hesaplamalar netleşmeye başladı.
5 AYLIK ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU
TÜİK'in verilerine göre Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53
Bu rakamların toplamında 5 aylık enflasyon yüzde 15,10 olarak hesaplandı. Bu artış, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak.
ŞİMDİDEN YÜZDE 8,58 ENFLASYON FARKI OLUŞTU
Dönem Toplu Sözleşme gereği memur emeklilerine %5 zam garantisi bulunuyor. 5 aylık verilerle birlikte oluşan enflasyon farkı %8,58 olarak öne çıkarken, kümülatif zam oranı şimdiden %14,01 seviyesinde.
GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA
3 Temmuz’da açıklanacak olan haziran enflasyon verisi, 6 aylık toplam zammı kesinleştirecek. Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, haziran enflasyonu %1,61 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse:
6 Aylık Toplam Enflasyon: %15,95
Oluşacak Enflasyon Farkı: %10,33
Toplu Sözleşme Zammı: %5
Kümülatif Zam Oranı: %15,85
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2025’te 14.469 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşının, Temmuz ayında yapılacak yaklaşık %15,95'lik artışla birlikte 16.776 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışın altında kalınmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ek iyileştirme kararı alıp almayacağı da merak konusu.
OCAK 2025'TE KİM NE KADAR ZAM ALMIŞTI?
SSK ve Bağkur emeklileri: %15,75
Memur emeklileri: %11,54
En düşük memur emeklisi maaşı: 17.587 TL-19.617 TL
En düşük memur maaşı (aile yardımı dahil): 39.177 TL-43.726 TL
SSK, BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YENİ MAAŞ TABLOSU
TÜİK'in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyon verileri sonrası, 4A (SSK), 4B (Bağkur) ve 4C (memur emeklisi) kapsamındaki tüm vatandaşlar için kesin zam oranları netleşmiş olacak.
Tüm gözler şimdi haziran enflasyonuna çevrilmişken, 16 milyon emekli ile birlikte aileleri de Temmuz maaş artışlarını bekliyor. Açıklanacak resmi zam oranları, Türkiye genelinde milyonlarca haneyi doğrudan etkileyecek.