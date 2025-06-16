SSK, Bağkur ve Memur Emeklisinin Temmuz Zammı Hesaplandı: Merkez Bankası Açıkladı, Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025’te 14.469 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşının, Temmuz ayında yapılacak yaklaşık %15,95'lik artışla birlikte 16.776 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışın altında kalınmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ek iyileştirme kararı alıp almayacağı da merak konusu.

OCAK 2025'TE KİM NE KADAR ZAM ALMIŞTI?

SSK ve Bağkur emeklileri: %15,75

Memur emeklileri: %11,54

En düşük memur emeklisi maaşı: 17.587 TL-19.617 TL

En düşük memur maaşı (aile yardımı dahil): 39.177 TL-43.726 TL