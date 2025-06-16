İnşaat Devinden Konkordato Kararı

Bursa'nın inşaat devi Atış Yapı finansal ve ekonomik dalgalanmalar sebebiyle 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato kararı aldı.

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İnşaat Devinden Konkordato Kararı
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İnşaat devi Atış Yapı konkordato sürecine girdiğini duyurdu. Şirketin mali açıdan yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarıyla, konkordato sürecini geçici mühlet süresi içinde başarıyla tamamlayarak faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Milyarlarca liralık yatırımı hayata geçiren şirketimiz, tüm bankacılık işlemlerini bugüne kadar zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmiş; tüm tedarikçilerinin, personel ve müşterilerinin taleplerini eksiksiz karşılamıştır. Bu süreçte 3.000’den fazla firmaya iş imkânı sunmuştur. Finansal geçmişimizdeki istikrar, disiplinli yönetim anlayışımızla birleşerek Atış Yapı’yı gayrimenkul ve yatırım dünyasında güvenle anılan bir marka haline getirmiştir. Yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışı faaliyetlerimizle de Türkiye’ye değer katmayı sürdürüyoruz. 30’dan fazla ülkeden yatırımcıyı ülkemize kazandırarak, bugün 75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yönetmekteyiz. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük üç gayrimenkul yatırım fonundan birine sahip olarak, geliştirdiğimiz yenilikçi finansal modellerle ekonomiye sürdürülebilir katkı sunmaya devam ediyoruz" denildi

'KONKORDATO SÜRECİNE GİRDİK'

Son dönemde dünya genelinde yaşanan ekonomik ve finansal süreçlerden kaynaklanan olumsuzlukların, tüm alanlarda olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de dalgalanmalara sebep olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Atış Şirketler Grubu’nun inşaat alanındaki markası Atış Yapı olarak, kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz ilkelerimiz doğrultusunda; yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımıza daha güvenle hizmet verebilmek adına, konkordato sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu süreç; üretim faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak, tüm ticari yükümlülüklerimizi yeniden yapılandırarak daha sağlıklı bir finansal yapıya ulaşmak ve siz değerli müşterilerimizle, yatırımcı ve paydaşlarımızla olan stratejik iş birliklerimizi sürdürülebilir kılmak amacıyla başlatılmıştır. Şirketimiz, mali ve operasyonel açıdan yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarıyla, konkordato sürecini geçici mühlet süresi içinde başarıyla tamamlayarak faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi amaçlamaktadır.

'HİÇBİR HAK SAHİBİ MAĞDURİYET YAŞAMAYACAK'

Söz konusu süreçte; tüm tedarikçi, müşteri ve yatırımcı, ilişkilerimizin şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sürdürüleceğini, yasal çerçevede yükümlülüklerimizin yeniden yapılandırılacağını, süreç boyunca düzenli ve açık iletişim kurulacağını, hiçbir hak sahibinin mağduriyet yaşamayacağını önemle bildiririz. Bu süreçte; yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güvenin ne denli kıymetli olduğunu biliyor, bu güveni her zaman temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Tedarikçilerimizden ve tüm paydaşlarımızdan bu süreçte bizlere olan inancını ve desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz. Atış Yapı, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sağlam projeleri, şeffaf iş modeli ve güçlü duruşuyla şehrimize ve Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürecek ve yoluna emin adımlarla devam edecektir"

Kaynak: İHA

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