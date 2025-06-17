Piyasalar Alarmda, Altında Savaş Rallisi: İşte Güncel Altın Fiyatları

İsrail ile İran arasındaki savaş, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını hızlandırdı. Yatırımcıların altına yönelmesiyle gram ve ons altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. İşte güncel altın rakamları...

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Piyasalar Alarmda, Altında Savaş Rallisi: İşte Güncel Altın Fiyatları
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Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında çıkan savaş, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açıyor. Füze ve hava saldırılarıyla karşılıklı güç gösterisine dönüşen savaş, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, altın fiyatlarında tarihi zirveler görüldü.

ALTIN UÇTU

Her geçen gün şiddetlenen savaş söylemleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik tahliye çağrısı, jeopolitik risk algısını tırmandırdı. Bu durum, özellikle Asya piyasalarında altına olan talebi hızla artırdı. Pazartesi günü yüzde 1,4'lük sert düşüş yaşayan ons altın, Salı sabahı yönünü yukarı çevirerek yüzde 0,4'lük artışla yeniden 3.400 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Şu saatlerde ons altın 3.388 dolardan işlem görüyor.

Piyasalar Alarmda, Altında Savaş Rallisi: İşte Güncel Altın Fiyatları - Resim : 1

Yurtiçinde ise gram altın 4.282 TL seviyesinden güne başlarken, en yüksek 4.311 TL'ye kadar çıktı. Şu anda gram altın 4.293 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın alış fiyatı 4.298 TL, satış fiyatı ise 4.359 TL'ye ulaştı.

Uzmanlar, bölgedeki tansiyon düşmeden altın fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği görüşünde

Piyasalar Alarmda, Altında Savaş Rallisi: İşte Güncel Altın Fiyatları - Resim : 2

SON DURUM

17 Haziran itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle:

Çeyrek altın: 7.021 TL
Yarım altın: 14.043 TL
Tam altın: 28.321 TL
Cumhuriyet altını: 27.995 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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