İslam Memiş Tarih Verdi: Gram Altında 6.000 Lira Depremi

"AL VE UNUT DÖNEMİ BAŞLADI"

Memiş, yatırımcının bu süreçte geniş bant aralıklarını takip etmesi gerektiğini belirtti. Memiş, "Piyasalar artık dar alanda değil, daha geniş hareketler yapıyor. Her geri çekilme, yeni bir alım fırsatıdır. Ancak artık 'al ve unut' dönemi başladı" açıklamasında bulundu.