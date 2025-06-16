İslam Memiş Tarih Verdi: Gram Altında 6.000 Lira Depremi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İran-İsrail geriliminin altın piyasalarını yukarı yönlü etkilediğini belirterek yatırımcıyı uyardı. Gram altın önce 4.500 TL, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 6.000 TL seviyesine ulaşabilir diyen Memiş, "Al ve unut" döneminin başladığını vurguladı.
Kaynak: TGRT Haber
Orta Doğu’daki İran-İsrail gerilimi, küresel piyasaları sarsarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Altın fiyatlarının yükseliş trendinde olduğunu belirten Memiş, özellikle gram altın için çarpıcı tahminlerde bulundu. Gram altın önce 4.500 TL, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 6.000 TL seviyesine ulaşabilir diyen Memiş, "Al ve unut" döneminin başladığını söyledi.
KÜRESEL PİYASALAR BELİRSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA
Piyasalarda yaşanan dalgalanmanın süreceğini vurgulayan Memiş, "Ons altında 3.417 dolar seviyesindeyiz. Nisan ayında test edilen 3.500 dolar direnci henüz aşılmadı. Ancak kısa vadede hedefimiz bu seviye. Eğer savaşın şiddeti artarsa 3.750 dolara kadar bir yükseliş görebiliriz" dedi.
"AL VE UNUT DÖNEMİ BAŞLADI"
Memiş, yatırımcının bu süreçte geniş bant aralıklarını takip etmesi gerektiğini belirtti. Memiş, "Piyasalar artık dar alanda değil, daha geniş hareketler yapıyor. Her geri çekilme, yeni bir alım fırsatıdır. Ancak artık 'al ve unut' dönemi başladı" açıklamasında bulundu.
GRAM ALTINDA 6.000 LİRA DEPREMİ
Altın yatırımcılarına sabırlı olmaları yönünde çağrıda bulunan Memiş, "Nakit ihtiyacı olmayanlar altınlarını ellerinde tutsun. Çünkü mevcut küresel koşullar, altının yükselişini destekliyor. Gram altında önce 4.500 TL, ardından 2026’nın ilk çeyreğinde 6.000 TL seviyeleri gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.
MERKEZ BANKALARINA VE FAİZLERE DİKKAT
Bu haftanın ekonomik gelişmeler açısından kritik olduğunu vurgulayan Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarının yakından izleneceğini söyledi. Memiş, "Haziran ayında faiz indirimi beklenmiyor. Ancak Temmuz ayında bu yönde adımlar gündeme gelebilir. Savaş ortamı petrol fiyatlarını artırdığı için enflasyonda kalıcılık beklentisi öne çıkıyor. Bu da piyasalardaki belirsizliği daha da artırıyor" dedi.
"ALTININ GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR"
Altına olan fiziki talebin arttığını söyleyen Memiş, düğün sezonunun fiyatlara etkisinin sınırlı olacağını belirtti. "Talep artsa bile bu, kalıcı düşüşleri engeller. Altının önünde hala güçlü bir yükseliş potansiyeli var" diyen Memiş, yatırımcılara piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip etmelerini söyledi. Memiş ayrıca özellikle altın tarafında uzun vadeli pozisyonların kazandıracağı bir döneme girildiğinin altını çizdi.