Türkiye'de En Çok Kullanılan Araba Modelleri Belli Oldu: Listesinin Zirvesindeki Otomobil Şaşırttı

ELEKTRİKLİLER YÜKSELİYOR AMA YOLLAR HALA ESKİLERİN

Dünyada otomotiv sektörü köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. İçten yanmalı motorlu araçlar yerini hibrit ve tam elektrikli modellere bırakırken, Türkiye'deki tablo biraz daha farklı. Elektrikli araçların sayısında artış olsa da, yollarda en çok karşılaşılan modeller hala eski tip araçlar.

Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise Türkiye’deki otomobillerin ortalama yaşı oldu. Sonuçlar, birçok sürücünün hala yıllar öncesinin modellerini kullanmaya devam ettiğini ortaya koydu.

İLK SIRA BEKLENMEDİK BİR MODELİN

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin açıkladığı liste, kullanıcıların hangi modellere daha çok yöneldiğini de gözler önüne serdi. Ancak listenin zirvesinde yer alan otomobil modeli, çoğu kişinin tahminlerinin dışında kaldı.