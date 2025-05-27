Türkiye'de En Çok Kullanılan Araba Modelleri Belli Oldu: Listesinin Zirvesindeki Otomobil Şaşırttı
Türkiye’de trafikte en çok bulunan otomobil modelleri belli oldu. Elektrikli araçlar artarken, listenin zirvesindeki model herkesi şaşırttı. İşte yollarda en fazla görülen araçlar ve dikkat çeken yaş ortalaması...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de trafikte aktif olarak kullanılan otomobillerle ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Elektrikli araç sayısı her geçen gün artsa da, listenin zirvesindeki isim çoğu kişiyi şaşırttı. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin paylaştığı veriler, Türkiye’deki araç parkının güncel durumunu gözler önüne serdi.
ELEKTRİKLİLER YÜKSELİYOR AMA YOLLAR HALA ESKİLERİN
Dünyada otomotiv sektörü köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. İçten yanmalı motorlu araçlar yerini hibrit ve tam elektrikli modellere bırakırken, Türkiye'deki tablo biraz daha farklı. Elektrikli araçların sayısında artış olsa da, yollarda en çok karşılaşılan modeller hala eski tip araçlar.
Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise Türkiye’deki otomobillerin ortalama yaşı oldu. Sonuçlar, birçok sürücünün hala yıllar öncesinin modellerini kullanmaya devam ettiğini ortaya koydu.
İLK SIRA BEKLENMEDİK BİR MODELİN
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin açıkladığı liste, kullanıcıların hangi modellere daha çok yöneldiğini de gözler önüne serdi. Ancak listenin zirvesinde yer alan otomobil modeli, çoğu kişinin tahminlerinin dışında kaldı.
İŞTE TÜRKİYE’DE EN FAZLA KULLANILAN OTOMOBİLLER
Tofaş Doğan-Şahin-Kartal-820.962 adet
Toyota Corolla- 689.206 adet
Fiat Egea-668.206 adet
Renault Clio- 613.830 adet
Renault Megane- 600.797 adet
Renault R12-Toros- 553.164 adet
Opel Astra-454.378 adet
Ford Focus-422.838 adet
Renault Symbol-381.708 adet
Renault R9-Broadway – 351.183 adet