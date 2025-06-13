600 Bin Kamu İşçisi Bu Haberi Bekliyordu! İlk Zam Teklifi Belli Oldu

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Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. İşveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), bugün 13 Haziran 2025'te gerçekleştirilen toplantıda ilk zam teklifini sundu. Teklife göre, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam öngörülüyor.

GÖRÜŞME SÜRECİ VE TEPKİLER

Türk-İş ve Hak-İş, ortak zam taleplerini 27 Şubat 2025'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na resmi olarak iletmişti. Daha önce 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılarda TÜHİS'in herhangi bir teklif sunmaması, işçi sendikalarının tepkisine neden olmuştu. Sendikalar, aylardır teklif beklediklerini belirterek hükümete eleştirilerde bulunmuştu. Bugün yapılan görüşmeyle birlikte süreç hareketlenirken, sunulan teklifin işçi talepleriyle uyuşup uyuşmayacağı merak konusu oldu.

İŞÇİ SENDİKALARININ TALEPLERİ

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak hazırladığı taslakta, işçilerin ekonomik durumuna destek olmak amacıyla iddialı talepler yer alıyor. Buna göre, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesi, bu artışın ardından 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, sonraki iki 6 aylık dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve her dönemde ek olarak yüzde 10 refah payı verilmesi isteniyor. Sendikalar, bu taleplerin enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artışa karşı işçileri korumayı amaçladığını vurguluyor.

Görüşmelerin devam ettiği süreçte, TÜHİS'in teklifinin işçi tarafı tarafından nasıl karşılanacağı ve olası yeni müzakereler, 600 bin işçinin 2025'te alacağı ücretleri belirlemede kilit rol oynayacak.

Kaynak: DHA