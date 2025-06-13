Zirai Don Mağduru Çiftçilere Türkiye'nin Dev Bankasından Rekor Destek

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Elma, fındık, ceviz, üzüm, kayısı, kiraz, erik, badem, şeftali ve kivi üreticilerinin faydalanabileceği kampanya kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) bu ürünlerden en az birinin kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca TARSİM hasar belgesi ya da İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş resmi hasar tespit belgesi ile başvuru yapılması isteniyor. Kampanya çerçevesinde çiftçilere 36 aya varan vade seçeneğiyle 1 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanacak.

"AFET DÖNEMLERİNDE DE ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, özellikle ilkbaharda yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin meyve ağaçlarında ciddi kayıplara yol açtığını belirtti. Yılmaz, “Üreticimizin karşılaştığı bu tür doğal afetlerde de yanında olmak önceliğimiz. Ülke genelinde yaygın Tarım İhtisas Şubelerimiz, eğitim faaliyetlerimiz ve finansal çözümlerimizle üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAPSAMA GİREN İLLER AÇIKLANDI

Destek kredisi kampanyasından yararlanabilecek iller arasında Adıyaman, Aksaray, Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova yer alıyor. Kampanya, bu illerde faaliyet gösteren ve mevcutta İş Bankası müşterisi olan çiftçilere özel olarak uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi