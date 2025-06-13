Erdemoğlu Holding, Borç Karşılığı 125 Milyon SASA Hissesini Devretti

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Gerçekleştirilen bu işlemle birlikte, Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin SASA’daki doğrudan pay oranı %56,30’a düştü. Şirketin kamuoyunu bilgilendirdiği açıklamada, devir işleminin borcun ifası amacıyla yapıldığı vurgulandı.

KAP’A YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Erdemoğlu Holding A.Ş. Muhasebe Müdürü Selçuk Aydoğan tarafından yapılan KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

“Yurt dışında yerleşik uluslararası bir yatırım kuruluşu ile Erdemoğlu Holding A.Ş. arasında gerçekleştirilmiş borç esaslı işlem kapsamında, borcun ilgili kısmının ifası amacıyla 125.621.328 adet SASA payı 11.06.2025 tarihinde ilgili yatırım kuruluşuna devredilmiştir. Hisse devri sonrasında şirketimizin SASA’daki doğrudan pay oranı %56,30 olarak gerçekleşmiştir.”

YATIRIMCI GÖZÜ SASA HİSSELERİNDE

Söz konusu işlem, hem SASA hisseleri üzerindeki kontrol yapısını hem de sermaye piyasalarında uluslararası yatırımcı ilgisini yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişme, Erdemoğlu Holding’in finansal yönetim stratejileri ve borç ilişkileri açısından da yakından izleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi