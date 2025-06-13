Piyasalar Alev Alev yanacak! Uzmanından Kritik Açıklama

PETROL 90 DOLARI GÖREBİLİR

Jeopolitik tansiyonun tırmanmaya devam etmesi halinde petrol fiyatlarında daha sert artışların da mümkün olduğunu kaydeden Eryılmaz, “Savaşın daha da derinleşmesi hâlinde 90 dolar seviyeleri konuşulabilir. Bu yalnızca Türkiye için değil, dünya genelindeki merkez bankalarının da para politikalarını yeniden şekillendirmelerine neden olur” ifadelerini kullandı.