Piyasalar Alev Alev yanacak! Uzmanından Kritik Açıklama
Ekonomist Filiz Eryılmaz, İran ve İsrail arasında tırmanan jeopolitik gerilimin hem küresel piyasalar hem de Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Eryılmaz, bu durumun özellikle emtia fiyatlarında ve finansal göstergelerde ciddi dalgalanmalara yol açtığını belirtti.
Kaynak: TGRT Haber
Gerilimin Brent petrol fiyatlarını 78 dolar seviyesine kadar taşıdığını belirten Eryılmaz, ons altının ise 3.430 dolarda kritik bir eşiğe geldiğini söyledi. “Bu seviye aşılırsa 3.500 dolara doğru güçlü bir yükseliş görülebilir, hatta yeni tarihi zirveler gündeme gelebilir” dedi.
BORSA İSTANBUL KIRILGAN SEVİYEDE
Borsa İstanbul’un olumsuz küresel gelişmelere karşı oldukça hassas bir yapıda olduğunu vurgulayan Eryılmaz, BIST 100 endeksinde riskli bir sürecin yaşandığını ifade etti. “Endeks 9.065 puanla güne başladı. Ancak 9.050 puanın altına inilmesi halinde 8.500 puana kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Piyasa şu an oldukça kırılgan” açıklamasında bulundu.
DOLAR/TL ÜZERİNDE YENİ BASKI OLUŞABİLİR
Eryılmaz, kur cephesinde de jeopolitik gerilimlerin etkisinin hissedilebileceğini belirterek, dolar/TL kurunda yukarı yönlü baskıların artabileceği uyarısında bulundu.
FAİZ İNDİRİMİ TEMMUZ'DA BİLE RİSKE GİREBİLİR
Yaklaşan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentilerine değinen Eryılmaz, “Piyasada Temmuz ayında bir indirim senaryosu vardı. Ancak gelinen noktada bu beklenti Temmuz’da dahi ertelenebilir. Petrol fiyatlarının yüksek kalması, enflasyon üzerinde baskı yaratabilir” dedi.
PETROL 90 DOLARI GÖREBİLİR
Jeopolitik tansiyonun tırmanmaya devam etmesi halinde petrol fiyatlarında daha sert artışların da mümkün olduğunu kaydeden Eryılmaz, “Savaşın daha da derinleşmesi hâlinde 90 dolar seviyeleri konuşulabilir. Bu yalnızca Türkiye için değil, dünya genelindeki merkez bankalarının da para politikalarını yeniden şekillendirmelerine neden olur” ifadelerini kullandı.
‘HAZİRAN’DA FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMEM’
Son olarak, mevcut ekonomik tabloya bakıldığında Haziran ayında faiz indirimi yapılmasının olasılık dışı olduğunu belirten Filiz Eryılmaz, “Temmuz bile şu an için riskli bir dönem. Merkez Bankası'nın temkinli hareket edeceğini düşünüyorum” dedi.