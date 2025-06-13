Güvenli Liman Altına Talep Patladı! Commerzbank Yıl Sonu Tahminlerini Revize Etti

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İsrail ile İran arasındaki çatışma gerilimi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını artırırken, altına olan talep hızla yükseldi. İç piyasada gram altın rekor seviyelere ulaşırken, uluslararası piyasalarda ons altın ve gümüş fiyatları da tırmanışa geçti. Bu gelişmelerin ardından Alman finans devi Commerzbank, altın ve gümüş için fiyat tahminlerini güncelledi.

YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

Banka, 2025 sonu için ons altın fiyatı tahminini 3.000 dolardan 3.400 dolara, 2026 sonu için ise 3.000 dolardan 3.600 dolara yükseltti. Gümüş için de iyimser bir tablo çizen Commerzbank, 2025 sonu ons gümüş fiyatı tahminini 34 dolardan 37 dolara, 2026 sonu tahminini ise 36 dolardan 40 dolara çıkardı.

Commerzbank’ın yeni tahminleri, İsrail-İran geriliminin yanı sıra küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon baskıları ve merkez bankalarının altın talebinin devam etmesi gibi faktörlere dayanıyor. Banka, özellikle gümüşün endüstriyel talebin artmasıyla destekleneceğini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi