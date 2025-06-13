Akaryakıtta Zam Fırtınası! Tabela Yine Değişiyor

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Uzun süredir akaryakıt fiyatlarında dalgalanma görülürken, dün benzine art arda zam gelerek litresinde 1 lira 46 kuruş fiyat artışı yaşandı. Araç sahipleri bu haberi yeni öğrenirken, sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece de motorinin litre fiyatına 1 lira 49 kuruş zam yapılacak.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 47,76 TL'ye, Ankara'da 48,61 TL'ye, İzmir'de ise 48,96 TL'ye çıkacak. Dün geceki zamla beraber benzinin litre fiyatı da İstanbul'da 48,39 TL'ye, Ankara'da 49,06 TL'ye, İzmir'de 49,40 TL'ye yükseldi.

Özellikle İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıla sonrasında petrol fiyatlarında yüzde 10'u aşan yükselişin bu zamda etkili olduğu değerlendiriliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bununla beraber ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklenerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi