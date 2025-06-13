n11'in Satın Alım Süreci Tamamlandı

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından n11’in DMSF Holding’e devri resmen tamamlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, hisse devri işlemleri ve Rekabet Kurumu’nun onay sürecinin ardından satın alma süreci sona erdi.

n11'in Satın Alım Süreci Tamamlandı
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Bu yatırım ile Türkiye e-ticaret pazarına giriş yapan DMSF Holding, n11’in bugüne kadar oluşturduğu değeri daha ileriye taşımayı ve platformun büyüme potansiyelini desteklemeyi hedefliyor. Holding, bu doğrultuda uzun vadeli bir büyüme stratejisi planlıyor.

TÜRKİYE PAZARINA GÜVEN VURGUSU

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan DMSF Holding Üst Yöneticisi (CEO) Simon Schmid, Türkiye'nin teknolojik dönüşüm ve değişen tüketici eğilimleriyle e-ticaret alanında hızlı bir büyüme içinde olduğunu belirtti. Schmid, "Bu yatırım, Türkiye e-ticaret pazarına olan inancımızı ve n11'in sektördeki gücüne duyduğumuz güveni ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

ALTYAPI YATIRIMLARIYLA EKOSİSTEM GÜÇLENECEK

n11’in sahip olduğu bilgi birikimine ve sektörel deneyimine dikkat çeken Simon Schmid, platformun geleceğin alışveriş alışkanlıklarına yön verebilmesi için gerekli altyapı yatırımlarına öncelik vereceklerini belirtti. Schmid, e-ticaret alanında sürdürülebilir ve dinamik bir ekosistem kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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