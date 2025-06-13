Sebze-Meyve Hallerinde Yeni Dönem: Tüm Türkiye'de Geçerli Olacak

TAHKİM MEKANİZMASI İLE GÜVENCE SAĞLANDI

Sözleşmeli üretimin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engelin taraflar arasında yaşanan güven eksikliği olduğunu ifade eden İbrahim Yumaklı, bu sorunu aşmak amacıyla Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde tahkim müessesesini devreye aldıklarını belirtti. Bu mekanizmanın hem üreticiyi hem de alıcıyı koruyacak şekilde işlediğini söyleyen Yumaklı, sözleşmelerin güvence altına alındığını vurguladı.

GENÇ NÜFUS TARIMDA KALMAK İSTEMİYOR

Tarım sektöründe yaşlanan nüfusa da dikkat çeken İbrahim Yumaklı, gençlerin tarımsal üretime katılımında ciddi azalma olduğunu söyledi. Gençlerin tarım sektöründe çalışmak için belirli şartların oluşmasını beklediğini belirten Yumaklı, bu durumu sosyolojik bir sorun olarak tanımladı.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan Gençlik Konseyi’ne değinen İbrahim Yumaklı, 20’li yaşlardaki birçok gencin modern tarım teknikleriyle üretim yaptığını belirterek, bu çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.