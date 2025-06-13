Sebze-Meyve Hallerinde Yeni Dönem: Tüm Türkiye'de Geçerli Olacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sebze-meyve hallerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hal Yasası'nda yapılması planlanan değişiklik çalışmalarının sona erdiğini belirten İbrahim Yumaklı, “Bir ürünün fiyatının tesadüflere göre şekillenmesini istemiyoruz. Bu konuda çok yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bloomberg HT’nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi"nde konuşan İbrahim Yumaklı, özellikle üretimden tüketime kadar olan zincirde fiyatları etkileyen unsurların daha sıkı denetleneceğini vurguladı.
PİYASAYA SÜRÜLMEYEN ÜRÜN FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI
İbrahim Yumaklı, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların arkasındaki bazı manipülatif adımlara dikkat çekerek, Antep fıstığı örneğini verdi. Türkiye’de tüketimden fazla fıstık bulunmasına rağmen ürünlerin piyasaya sürülmediğini ve fiyatların aniden 2 katına çıktığını ifade eden İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığı'nın hızlı müdahalesiyle piyasanın dengelendiğini, ancak bu tür durumların kalıcı fiyat artışlarına yol açtığını söyledi.
HAL YASASI’NDA YENİ DÜZENLEMELER HAZIR
Aracılık maliyetlerinin azaltılması amacıyla Hal Yasası’nda yapılacak revizyonun neredeyse tamamlandığını belirten İbrahim Yumaklı, bu çalışmanın Ticaret Bakanlığı’yla birlikte yürütüldüğünü dile getirdi. Yeni düzenlemeyle ürünlerin fiyat oluşumunda denetimin artırılacağını ve üretim planlamasında sözleşmeli üretimin teşvik edileceğini aktardı.
İbrahim Yumaklı, “Üretim planlamasının temelinde sözleşmeli üretim var. Fiyatların istikrarlı olması için bu modeli yaygınlaştırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.
TAHKİM MEKANİZMASI İLE GÜVENCE SAĞLANDI
Sözleşmeli üretimin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engelin taraflar arasında yaşanan güven eksikliği olduğunu ifade eden İbrahim Yumaklı, bu sorunu aşmak amacıyla Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde tahkim müessesesini devreye aldıklarını belirtti. Bu mekanizmanın hem üreticiyi hem de alıcıyı koruyacak şekilde işlediğini söyleyen Yumaklı, sözleşmelerin güvence altına alındığını vurguladı.
GENÇ NÜFUS TARIMDA KALMAK İSTEMİYOR
Tarım sektöründe yaşlanan nüfusa da dikkat çeken İbrahim Yumaklı, gençlerin tarımsal üretime katılımında ciddi azalma olduğunu söyledi. Gençlerin tarım sektöründe çalışmak için belirli şartların oluşmasını beklediğini belirten Yumaklı, bu durumu sosyolojik bir sorun olarak tanımladı.
Bakanlık bünyesinde oluşturulan Gençlik Konseyi’ne değinen İbrahim Yumaklı, 20’li yaşlardaki birçok gencin modern tarım teknikleriyle üretim yaptığını belirterek, bu çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.
TARIMSAL TEKNOLOJİYE ODAKLANILACAK
İbrahim Yumaklı, 2025’ten itibaren tarımsal teknoloji alanına odaklanacaklarını ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Özellikle genç mühendislerin ve girişimcilerin üretime katkı sağladığını dile getiren Yumaklı, yapay zekâ ve robot teknolojilerinin de tarımda kullanılacağını vurguladı.
GENÇLERE MEMURİYET YERİNE GİRİŞİMCİLİK ÇAĞRISI
Gençlere çağrıda bulunan İbrahim Yumaklı, kamu sektörüne yönelmek yerine tarımda girişimci olmaları gerektiğini ifade etti. “Sadece KPSS’ye girip memurluk beklemeyin. Tarımda girişimci olun, hayal ettiğiniz gelirin çok daha fazlasını kazanabilirsiniz” dedi.