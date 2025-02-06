Milyonların Maaş Zammını Doğrudan Etkileyecek! Refah Payı + Yüzde 20 Zam Formülü Masada! 37 Bin Liradan 72 Bin Liraya...

Memur toplu sözleşme zammının 2024 için yüzde 15+10, 2025 içinse yüzde 6+5 olarak uygulanmasına karar verilmişti. Ancak Ocak 2025 memur maaş zammı döneminde milyonlarca kişinin 5 puan daha az zam almasına neden olan toplu sözleşme oranları büyük tepki topladı. Temmuz 2025 döneminde de SSK ve Bağ-Kur emekli zammının altında kalması beklenen memur ve memur emekli maaş zamlarıyla ilgili toplu sözleşme oranlarında yasa değişikliği talepleri gelirken gözler 1 Ağustos’ta başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne çevrildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberinde, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin 2025-2026 yıllarında alacağı zam ve ilave sosyal haklarını belirlemek için ortak hareket etme kararı almıştı. Sendikaların Toplu Sözleşmede masaya getireceği talepler ortaya çıktı.

İŞTE MADDE MADDE O TALEPLERİN LİSTESİ

Bir günlük brüt çıplak ücretin en düşük 2 Bin TL’ye çıkarılması talep ediliyor

Tüm işçilere 20 bin TL refah payı verilmesi isteniyor.

Refah payı ile artırılan maaşlara 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 20 zam talep ediliyor. Böylece 37 bin lira civarında olan en düşük maaşın taban ücretle 40 bin TL’ye refah payı ile 60 bin liraya ve yüzde 20 zamla 72 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Zamlı maaşa 2026 yılı sonuna kadar ise her 6 ayda bir TÜFE + yüzde 5 oranında zam yapılması talep ediliyor.

Ücretin dışında her bir işçiye aylık net 7 bin 500’er lira sosyal destek, 2 bin 500’er lira aile yardımı, çocuk başına da 250’şer lira çocuk yardımı isteniyor.

Yardım paralarının her 6 ayda bir TÜFE + yüzde 5 oranında artması isteniyor.

700 bin işçinin tamamına önümüzdeki mayıs ayında 30’ar bin lira ek ödeme talep edildi.

İşçilere günlük 500 TL (aylık 15 bin TL) yemek, yıllık 12 bin lira giyim desteği istendi.

Ayrıca 8 bin lira doğum, 12 bin lira da evlenme yardımı talep edildi.

Kaynak: Sözcü