600 Bin İşçiyi İlgilendiriyor... Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Çok Konuşulacak Çıkış! Grev Kararı Yolda

Türk-İş, 600 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi taleplerini duyurmak için Ankara’da yürüyüş düzenledi. Genel Başkan Ergün Atalay, haziran sonunda grev kararının gelebileceğini açıkladı.

600 Bin İşçiyi İlgilendiriyor... Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Çok Konuşulacak Çıkış! Grev Kararı Yolda
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmelerine ilişkin çerçeve protokol taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla bugün Ankara’da anlamlı bir eyleme imza attı. Anıtpark’tan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kadar yürüyen Türk-İş üyeleri, ekonomik taleplerini ve hak arayışlarını dile getirdi.

'GREV KARARI ALMAK ZORUNDAYIZ'

Yürüyüşün ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir konuşma yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyona bağlı bazı sendikaların grev kararına hazırlanmakta olduğunu duyurdu. Atalay, “Önümüzdeki hafta arkadaşlarım eylem planını açıklayacak. Haziran ayının sonunda bazı sendikalarımız grev kararı almak durumunda. Demir Yol İş, Karayolları, Madenciler, Makine Kimya gibi sektörlerde çalışan kardeşlerimizle en geç temmuzun başında grev kararı almak zorundayız” şeklinde konuştu.

Atalay’ın açıklamaları, kamu işçilerinin ekonomik zorluklar ve hükümetin sunduğu zam tekliflerinin yetersizliği nedeniyle harekete geçtiğini gösterdi. Türk-İş, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde daha adil bir çözüm beklerken, grev kararının detayları önümüzdeki hafta netlik kazanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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