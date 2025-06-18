Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi?' Sorusuna Dikkat Çeken Cevap

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabir, ekonomideki güncel gelişmelerle ilgili olarak “Asgari ücrete ara zam söz konusu mu?” sorusunu yöneltti. Erdoğan, bu soruya kısa ve net bir şekilde “Söyledim ya” yanıtını verdi. Muhabirin “Gelecek mi efendim ara zam?” diye soruyu tekrarlaması üzerine Erdoğan, aynı ifadeyi tekrarlayarak “Söyledim ya” dedi.

GRUP TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, grup toplantısında ekonomiye dair eleştirilere yanıt verirken asgari ücretin alım gücüne dikkat çekmişti. “Biz bunu 2015 yılında 290 litreye çıkardık. Bugün ise asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerlidir” diyen Erdoğan, 2002’ye kıyasla asgari ücrette ciddi bir iyileşme olduğunu savundu. Ancak, “Her şey güllük gülistanlık demek elbette değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz” ifadeleriyle vatandaşların ekonomik zorluklarına değindi.

Kaynak: Haber Merkezi