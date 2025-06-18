Konya Seydişehir'de Hasat Sezonu Başladı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2025 yılı arpa ve buğday hasat sezonu resmen başladı. Hasadın ilk ürünü, Kumluca Mahallesi’nde çiftçi Yusuf Özgül’ün tarlasında gerçekleştirilen arpa biçimiyle alındı.
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İlçede arpa ve buğday üretimiyle geçimini sağlayan birçok üretici, sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden biri olan Seydişehir’de bu yılki verimin yüksek olması bekleniyor.
DEVLET ALIM FİYATI UMUT VERDİ
Üreticiler, arpa için açıklanan 13 TL’lik alım fiyatının sektöre moral verdiğini belirtti. Çiftçiler, emeğinin karşılığını alacaklarına inandıklarını dile getirerek hasat sezonuna umutla girdiklerini söyledi.
Bölgede ilerleyen günlerde buğday hasadının da başlaması bekleniyor.
Kaynak: İHA