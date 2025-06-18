Konya Seydişehir'de Hasat Sezonu Başladı

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İlçede arpa ve buğday üretimiyle geçimini sağlayan birçok üretici, sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden biri olan Seydişehir’de bu yılki verimin yüksek olması bekleniyor.

DEVLET ALIM FİYATI UMUT VERDİ

Üreticiler, arpa için açıklanan 13 TL’lik alım fiyatının sektöre moral verdiğini belirtti. Çiftçiler, emeğinin karşılığını alacaklarına inandıklarını dile getirerek hasat sezonuna umutla girdiklerini söyledi.

Bölgede ilerleyen günlerde buğday hasadının da başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA