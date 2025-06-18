CHP'li Kanko'dan Kira Fiyatlarına Tepki: 'Asgari Ücret Artık Dört Duvar Etmiyor'

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Meclis’te yaptığı konuşmada Türkiye'nin kira artışında dünya lideri olduğunu söyledi. OECD verilerine göre kira enflasyonu yüzde 89’a ulaştı. “Asgari ücret artık sadece dört duvar etmiyor” diyen Kanko, hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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CHP'li Kanko'dan Kira Fiyatlarına Tepki: 'Asgari Ücret Artık Dört Duvar Etmiyor'
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CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkede giderek derinleşen barınma krizini ve ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Kanko, özellikle dar gelirli vatandaşların artık kiralık ev bulmakta bile zorlandığını ifade etti.

Kanko, OECD verilerine göre Türkiye’nin kira artışında dünya birincisi olduğunu belirterek, “Evet, yanlış duymadınız: Seksen dokuz!” dedi. Türkiye’deki yüzde 89’luk kira artışının ardından gelen ülkenin, bu oranın 8’de 1’ine bile ulaşamadığını vurguladı. Listenin ikinci sırasında yer alan Macaristan’ın Türkiye’ye göre çok geride kaldığını da sözlerine ekledi.

'ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI DÖRT DUVAR ETMİYOR'

Barınmanın artık bir temel hak olmaktan çıktığını söyleyen Kanko, asgari ücretin bir evi karşılayamayacak duruma geldiğini ifade etti. “Asgari ücretlinin maaşı artık sadece dört duvar etmiyor. Saraylarda oturup ‘tasarruf yılı’ diyenler, milletin barınma krizine kulaklarını tıkamış durumda. Bu ülkede artık kiracı olmak bile lüks oldu!” dedi.

KİRA KRİZİ BÜYÜYOR

Kanko, barınma krizinin temel nedenlerinin yanlış ekonomi politikaları, mali plansızlık ve sosyal konut projelerindeki eksiklikler olduğunu söyledi. Hükümetin vatandaşın yaşadığı temel sorunlara karşı kayıtsız kaldığını vurgulayan Kanko, kira krizinin giderek büyüdüğüne dikkat çekti.

'MİLLET BARINAMIYOR'

İktidara sert bir çağrıda bulunan Kanko, “Ey iktidar! Milletin sırtına yıktığınız bu yük artık taşınamaz hale geldi!” dedi. Ekonomi yönetiminin çöktüğünü ve bunun en net yansımalarından birinin barınma krizinde görüldüğünü söyledi. “Millet barınamıyor ama siz utanmıyorsunuz!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

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Kira Fiyatları Kiralar
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