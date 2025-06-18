İsrail-İran Çatışması Petrol Fiyatlarını Uçurdu... Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan Açıklama

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki İsrail-İran geriliminin enerji fiyatlarına etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, doğal gazda fiyat artışlarının vatandaşa doğrudan yansımaması için destek programlarının sürdürüleceğini söyledi.

DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

Bayraktar, bir gazetecinin, çatışmalar sonrası petrol fiyatlarının yükseldiğini ve doğalgazda da benzer bir artış olup olmayacağı yönündeki sorusuna, “Biz doğal gazda son birkaç yıldır dünya piyasalarındaki fiyat değişikliklerini yansıtmamak adına çok önemli bir destek programını uyguluyoruz. Bunu uygulamaya da devam edeceğiz” ifadeleriyle yanıt verdi.

Ham petrol fiyatlarının çatışmaların da etkisiyle yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Petrolle paralel olarak doğal gaz fiyatlarında dünyada bir artış söz konusu olabilir." dedi.

Enerji Bakanı, yaz aylarında doğalgaz tüketiminin azalması nedeniyle fiyat dalgalanmalarının etkisinin sınırlı kalabileceğini belirtti ve “Umut ediyorum kısa bir süre içerisinde bu süreç durulur ve normalleşme söz konusu olabilir. Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde o destek programımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ TEDARİKİNDE SORUN OLUR MU?

İran'dan alınan doğal gazla ilgili olası risklere de değinen Bayraktar, “Doğal gaz tedarikimiz noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade ettim. İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz. Ama bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

Son olarak akaryakıt fiyatlarındaki artışa değinen Bakan Bayraktar, "Akaryakıt fiyatlarında otomatik fiyatlandırma mekanizması var ülkemizde. Dünya fiyatlarına paralel bir şekilde artmasıyla birlikte pompa fiyatlarına yansıyor. Mazot veya benzinde yukarı veya aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Şu anda ham petrol fiyatlarında bir artış yaşanıyor. Bunun fiyatlara yansıması söz konusu olabilir." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi