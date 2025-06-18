Bu Bölgelerde Evi ve Arsası Olanlar Yaşadı! Gelecekte Değeri 5 Kat Artacak 10 İl Açıklandı
Türkiye’de önümüzdeki yıllarda yıldızı parlayacak şehirler, yapay zeka destekli analizlerle belirlendi. Büyük ulaşım projeleri, nüfus hareketleri, ekonomik büyüme ve konut trendleri gibi birçok kriterin dikkate alındığı değerlendirmeye göre, yatırımcılar için yeni fırsat noktaları ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK, TCDD, Emlak Endeksi, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB gibi kurumlardan elde edilen veriler ışığında oluşturulan analizde; otoyol ve demiryolu yatırımları, havalimanı projeleri, organize sanayi bölgelerinin genişliği, teknopark gelişimi, konut fiyatlarındaki yükseliş eğilimleri, üniversite sayısı, tarım ve turizm kapasitesi gibi göstergeler bir araya getirildi.
YATIRIM, YAŞAM VE BÜYÜME ODAKLI ANALİZ
Yapay zeka, hem yatırım hem de yaşam kalitesi açısından yükseliş potansiyeli taşıyan illeri analiz etti. 2024 sonu verilerine göre hazırlanan tahmin modelinde, şehirlerin sadece bugünkü durumu değil, yakın gelecekteki dönüşüm potansiyeli de dikkate alındı.
GELECEĞİN YÜKSELEN 10 ŞEHRİ
Yapay zeka tabanlı değerlendirmede önümüzdeki yıllarda yatırım açısından öne çıkacak iller şu şekilde sıralandı:
Mersin
Eskişehir
Balıkesir
Tekirdağ
Gaziantep
Antalya
Konya
Samsun
Denizli
Van
YENİ MERKEZLER ŞEKİLLENİYOR
Listede yer alan şehirler, sadece ekonomik değil, sosyal dönüşüm açısından da dikkat çekiyor. Tarım ve turizmde çeşitlilik sunan Van, lojistik projelerle öne çıkan Tekirdağ, girişimcilik destekleriyle dikkat çeken Eskişehir gibi örnekler, Türkiye'nin yatırım haritasında yeni merkezlerin şekillenmeye başladığını gösteriyor.
UZMANLAR DİKKAT ÇEKİYOR: ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI
Uzmanlara göre, bu şehirlerde yapılacak erken dönem yatırımlar, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde yüksek geri dönüş potansiyeli taşıyor. Özellikle konut, sanayi ve teknoloji alanlarında fırsatlar sunan bu iller, yatırımcıların yeni rotası olmaya aday.