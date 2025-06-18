Bu Bölgelerde Evi ve Arsası Olanlar Yaşadı! Gelecekte Değeri 5 Kat Artacak 10 İl Açıklandı

YATIRIM, YAŞAM VE BÜYÜME ODAKLI ANALİZ

Yapay zeka, hem yatırım hem de yaşam kalitesi açısından yükseliş potansiyeli taşıyan illeri analiz etti. 2024 sonu verilerine göre hazırlanan tahmin modelinde, şehirlerin sadece bugünkü durumu değil, yakın gelecekteki dönüşüm potansiyeli de dikkate alındı.