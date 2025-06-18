Milletvekili Aykut Kaya’dan Meclis’te Gazipaşa Çıkışı

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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazipaşa’nın yıllardır süren ulaşım ve tarım altyapısı sorunlarına dikkat çekti. Kaya, Gazipaşa–Anamur yolunun 2003 yılında başlatılmasına rağmen 22 yıldır tamamlanmamasının bölge halkını mağdur ettiğini söyledi.

'ÖLÜMCÜL KAZALAR YAŞANIYOR'

Milletvekili Kaya, “Bu yolun hâlâ tamamlanmamış olması nedeniyle çok sayıda ölümcül kaza yaşanmakta; olumsuz hava koşullarında ise yol saatlerce trafiğe kapanmaktadır” ifadelerini kullandı. Kaya, bu güzergâhın yalnızca Gazipaşa için değil, Batı ve Doğu Akdeniz’i birbirine bağlayan stratejik bir geçiş noktası olduğunu belirtti.

Yolun tamamlanmasının bölgenin tarım, ticaret ve turizm potansiyelini artıracağına değinen Kaya, hem yakıt tasarrufu sağlanacağını hem de olası can ve mal kayıplarının önüne geçileceğini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunan Kaya, yol çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istedi.

'SERALAR ZARAR GÖRÜYOR'

Gazipaşa’daki Gökçeler Barajı’na ilişkin sorunları da Meclis gündemine taşıyan Kaya, barajın tarımsal sulama amacıyla yapıldığını ancak çiftçilerin bundan yararlanamadığını ifade etti. “Sürekli patlayan sulama boruları seralara zarar veriyor; çiftçi de çareyi kuyudan su çekmekte buluyor ama bu da yüksek elektrik faturası demek. Kazandıklarını toprağa gömüyorlar” diyerek yaşanan mağduriyeti gözler önüne serdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenen Kaya, çiftçilerin zarar görmemesi için Gökçeler Barajı altyapısındaki teknik sorunların acilen çözülmesi gerektiğini söyledi. Kaya, bölgede üretim yapan insanların yalnız bırakıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, “Gazipaşa’mızı yok sayanlara, ihmal edenlere inat; biz Gazipaşa’nın hakkını, hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamlayan Aykut Kaya, bölge halkının sesi olmaya devam edeceğini belirtti. Kaya’nın konuşması Gazipaşa’da da geniş yankı buldu.