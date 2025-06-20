Güneşe Dikkat! Türkiye Sıcaklarla Kavruluyor: İşte Bölge Bölge Hava Durumu

Yurtta yaz sıcakları etkisini artırıyor. Meteoroloji'nin raporuna göre yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 20 Haziran Cuma hava tahmin raporu...

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Güneşe Dikkat! Türkiye Sıcaklarla Kavruluyor: İşte Bölge Bölge Hava Durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, diğer bölgelerde gökyüzünün az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar dikkat çekiyor.

RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Meteoroloji tarafından herhangi bir meteorolojik uyarı yapılmadı.

Güneşe Dikkat! Türkiye Sıcaklarla Kavruluyor: İşte Bölge Bölge Hava Durumu - Resim : 1

Bölgelerden hava durumu notları:

Marmara: İstanbul’da 30°C, Edirne’de 37°C, bölgede parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Ege: İzmir 37°C, Muğla 36°C, bölge genelinde açık hava bekleniyor.
Akdeniz: Antalya’da 36°C, Adana’da 35°C ile açık ve sıcak bir gün öngörülüyor.
İç Anadolu: Ankara 33°C, Konya 33°C, Sivas 28°C ile güneşli ve sıcak.
Karadeniz: Batı Karadeniz’de bulutlanma görülürken, Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı bulutlu bir hava hâkim. Trabzon 24°C, Samsun 29°C.
Doğu Anadolu: Erzurum 27°C, Van 25°C ile parçalı bulutlu; Malatya 35°C ile sıcak ve açık.
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır 39°C, Gaziantep 37°C, bölge genelinde açık ve kavurucu sıcaklar yaşanacak.

Vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olması ve özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunması öneriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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