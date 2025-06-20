Ford Otomotiv Rekor Kırdı
Otomotiv sektöründe ihracatın öncüleri, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde bir araya geldi. 2024 yılında sektörün en fazla ihracat gerçekleştiren firması Ford Otomotiv olurken, toplamda 138 şirket Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödüllendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tören, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu ve Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Yakup Birinci’nin yanı sıra sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.
Baran Çelik, yaptığı konuşmada 2024 yılında otomotiv sektörünün toplam 37,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ihracatının %16,5’ini gerçekleştirdiğini belirtti. Sektör, mayıs ayında ise 4 milyar dolarlık dış satımla tarihinin en yüksek aylık performansına ulaştı.
HER 3 DAKİKADA 8 ARAÇ ÜRETİLİYOR, 6’SI İHRAÇ EDİLİYOR
Çelik, sektörün gücünün arkasında 550 bin kişilik istihdam, yaklaşık 50 bin mühendis ve 200’den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin 200’den fazla ülke ve bölgeye ihracat yaptığına işaret eden Çelik, “Bayrağımızı küresel pazarlarda gururla dalgalandırıyoruz” dedi.
YAPAY ZEKA VE DİJİTALLEŞME ODAKTA
Sektördeki dönüşüme de dikkat çeken Baran Çelik, otomotiv sanayisinin dijitalleşme, elektrifikasyon ve yapay zekâ alanlarında hızla evrildiğini belirterek, bu sürece Türkiye’nin öncülük etmesi gerektiğini söyledi. Sektörün karşılaştığı temel zorluklar arasında yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanma, enerji maliyetleri ve finansmana erişim sıkıntıları öne çıkıyor.
BÖLGESEL DESTEK MODELLERİ GÜNDEMDE
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, yeni dönemde ihracat politikalarının bölgesel stratejiler doğrultusunda şekilleneceğini belirtti. Özellikle ABD gibi büyük pazarlarda eyalet bazlı destek modelleri hayata geçirilecek.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise yaptığı değerlendirmede sektörün 2025 hedefinin 40 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, “Otomotiv endüstrimiz hız kesmeden yoluna devam ediyor” ifadelerini kullandı.
2024’ÜN İHRACATTA ÖNE ÇIKAN 7 OTOMOTİV ŞİRKETİ
Ford Otomotiv San. A.Ş.
Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş.
Kibar Dış Ticaret A.Ş.
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
TGS Dış Ticaret A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
OİB’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki liderliği ve istikrarlı büyümesi, küresel pazarda rekabetçiliğini koruduğunu bir kez daha gösterdi.