Ford Otomotiv Rekor Kırdı

Baran Çelik, yaptığı konuşmada 2024 yılında otomotiv sektörünün toplam 37,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ihracatının %16,5’ini gerçekleştirdiğini belirtti. Sektör, mayıs ayında ise 4 milyar dolarlık dış satımla tarihinin en yüksek aylık performansına ulaştı.

HER 3 DAKİKADA 8 ARAÇ ÜRETİLİYOR, 6’SI İHRAÇ EDİLİYOR

Çelik, sektörün gücünün arkasında 550 bin kişilik istihdam, yaklaşık 50 bin mühendis ve 200’den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin 200’den fazla ülke ve bölgeye ihracat yaptığına işaret eden Çelik, “Bayrağımızı küresel pazarlarda gururla dalgalandırıyoruz” dedi.

YAPAY ZEKA VE DİJİTALLEŞME ODAKTA

Sektördeki dönüşüme de dikkat çeken Baran Çelik, otomotiv sanayisinin dijitalleşme, elektrifikasyon ve yapay zekâ alanlarında hızla evrildiğini belirterek, bu sürece Türkiye’nin öncülük etmesi gerektiğini söyledi. Sektörün karşılaştığı temel zorluklar arasında yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanma, enerji maliyetleri ve finansmana erişim sıkıntıları öne çıkıyor.