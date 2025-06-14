Düzce'deki Zehir Taciri Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından Yeşilçam köyünde düzenlenen operasyonda yakalanan şahıs tutuklandı.

Düzce'deki Zehir Taciri Tutuklandı
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeşilçam köyünde gerçekleştirilen çalışmalarda; 15 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi, 1 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 61 adet fişek ve 28 adet kuru sıkı fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan U.Y.P. isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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