Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şahıs yakalanarak tutuklandı.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarını işlediği belirlenen V.M. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 905 gram metamfetamin, 505 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan V.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale Valiliği yaptığı açıklamada "Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" mesajını verdi.

Kaynak: İHA

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