Türk Sporcular İran'da Ateş Altında Kaldı: Korku Dolu Anlar Böyle Görüntülendi

Uluslararası müsabaka için İran’da bulunan Sakaryalı güreşçiler, İsrail'in hava saldırıları sırasında can pazarına tanık oldu. Geceyi ateş altında geçiren sporcular, büyükelçilik desteğiyle tahliye edildi.

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İsrail'in "Yükselen Aslan Operasyonu" kapsamında İran'a düzenlediği hava saldırılarında üst düzey isimler hedef alındı. İran, karşılık olarak hipersonik füze kullandı. Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var. Bölge, uzun süredir görülmemiş bir gerilimle karşı karşıya.

SPORCULAR ARADA KALDI

Uluslararası güreş müsabakası için İran'da bulunan Sakaryalı sporcular, İsrail'in hava saldırıları sırasında büyük bir tehlike atlattı. Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Samet Başar ve beraberindeki sporcular, saldırıların yaşandığı geceyi sığınaklarda ve büyük korku içinde geçirdi.

Türk Sporcular İran'da Ateş Altında Kaldı: Korku Dolu Anlar Böyle Görüntülendi - Resim : 1

AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. İnci, "Müsabaka için İran'da bulunan sporcularımız, İsrail'in hava saldırılarının hedef aldığı bölgelerde adeta ateş altında kaldı. Geceyi büyük endişe içinde geçirdiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumları seferber oldu. Sporcularımız, sabaha kadar süren yoğun koordinasyon sonrası büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yoluyla Van sınır kapısına doğru yola çıktı" dedi.

İnci, sporcuların tahliyesinde gösterilen duyarlılık için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Devletimiz her vatandaşının arkasında. Sporcularımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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