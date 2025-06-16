Kabine Beştepe'de Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de, İran-İsrail gerilimi, memur ve emekli maaş zamları ile PKK'nın silah bırakma süreci ele alınacak. Ekonomiye olası etkiler ve güvenlik politikaları da masada olacak.

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Kabine Beştepe'de Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te toplanacak Kabine, iç ve dış politikadaki kritik gelişmeleri masaya yatıracak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının ana gündeminde Ortadoğu'da giderek tırmanan İran-İsrail gerilimi, yaklaşan memur ve emekli maaş zamları ile "Terörsüz Türkiye" hedefi yer alıyor.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ve Tahran'ın hipersonik füze yanıtı sonrası bölgede tansiyon alarm verici seviyeye ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik çözüm için son günlerde yoğun temaslarda bulunurken, Kabine'de çatışmaların Türkiye'ye siyasi ve ekonomik etkileri detaylı biçimde ele alınacak. Özellikle artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı ve bu durumun iç piyasaya yansımaları tartışılacak.

Kabine Beştepe'de Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var? - Resim : 1

ZAMLAR GÜNDEMDE

Ekonomik başlıklar arasında en çok merak edilen konu ise memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz'da açıklaması beklenirken, Kabine'de şimdiden zam oranları ve olası refah payı düzenlemeleri görüşülecek. Aynı zamanda yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri de toplantının gündeminde.

YENİ SÜREÇ

Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi ise PKK'nın silah bırakma süreci kapsamında yürütülen "Terörsüz Türkiye" çalışmaları. Örgütün silahsızlanma ve fesih kararının ardından atılacak adımlar ve teslim süreçlerindeki son durum toplantıda değerlendirilecek.

Toplantı sonrası alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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