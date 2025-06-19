Bingöl'de İki Araç Çarpıştı, 2 Kişi Yaralandı

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Bingöl-Muş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl ile Muş'u birbirine bağlayan kara yolunda gerçekleşti. Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA