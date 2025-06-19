YKS'ye Girecekler Dikkat! Bu Kriterleri Sağlamayan Sınava Alınmayacak, Hemen Kontrol Edin: İşte Açık Olacak Nüfus Müdürlükleri...

ÖSYM, 21-22 Haziran’da yapılacak 2025-YKS için kimlik sorunu yaşayan adaylara müjde verdi. Sınav merkezlerindeki nüfus müdürlükleri açık olacak, Geçici Kimlik Belgesi ile sınava girilebilecek.

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YKS'ye Girecekler Dikkat! Bu Kriterleri Sağlamayan Sınava Alınmayacak, Hemen Kontrol Edin: İşte Açık Olacak Nüfus Müdürlükleri...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21-22 Haziran 2025’te düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adayların kimlik belgeleriyle ilgili sorun yaşamaması için önemli bir duyuru yaptı. T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf ya da soğuk damga bulunmayan adaylar için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Nüfus müdürlükleri, 21 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 22 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecek. Bu müdürlüklerde, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek. Adaylar, bu belgeyle sınava girebilecek. Ancak, Geçici Kimlik Belgesi dışında hiçbir belge sınav girişi için kabul edilmeyecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Geçici Kimlik Belgesi almak isteyen adayların, nüfus müdürlüğüne Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğraf ile başvurmaları gerekiyor. Adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin internet sitesindeki sınav başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişerek bilgi kontrolü yaptıracak.
Sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinin adresleri ve çalışma saatleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden öğrenilebilir. ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

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Kaynak: AA

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