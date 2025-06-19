Mozambikli Fenomenin Korkunç Ölümü! Estetik İçin İstanbul'a Geldi, Canından Oldu

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Mozambikli sanatçı Elgar Sueia, bilinen adıyla DeHermes, ve sosyal medya fenomeni eşi Ana Bárbara Buhr Buldrini, hem balayı hem de bir reklam anlaşması için İstanbul’a geldi. Ancak, 15 Haziran 2025’te Tuzla’daki Özel Tusa Hastanesi’nde gerçekleşen estetik operasyon, genç kadının sonu oldu. 796 bin takipçili influencer Buldrini, hastanenin tanıtımı karşılığında ücretsiz liposuction (yağ aldırma) operasyonu geçirecekti. Ameliyat sırasında gelişen ani bir komplikasyon sonucu ventriküler fibrilasyon ve kalp durması yaşayan Buldrini, 1,5 saatlik resüsitasyon çabalarına rağmen kurtarılamadı.

'EŞİMİN HAYATINI ÇOK UCUZA ALDILAR'

Acılı eş Elgar Sueia, hastaneyi ihmal ile suçlayarak, “Eşim tok karnına ameliyata alındı, operasyon planlanandan iki gün önceye çekildi ve yeterli hazırlık yapılmadı” iddiasında bulundu. Sueia, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, “Türkiye’ye klinikle iş birliği için geldik. Eşimin hayatını çok ucuza aldılar. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve büyükelçiliklerden adalet istiyorum” dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastane, yaptığı açıklamada, Buldrini’nin diş hekimi hastası olarak yönlendirildiğini, tüm yasal ve tıbbi bilgilendirmelerin yapıldığını ve operasyonun standartlara uygun gerçekleştiğini savundu. Ancak, ölüm nedeninin otopsi raporuyla netleşeceği belirtilirken, yasal süreç başlatıldı.

'HERKES İÇİN ADALET ARIYORUM'

Sueia, Mozambik’te eşinin tanınırlığı nedeniyle hastanenin kendileriyle anlaşma yaptığını, vize işlemlerinin hızla tamamlanarak Türkiye’ye getirildiklerini anlattı. “Türkiye’de sağlık sisteminin iyi olduğunu düşünerek geldik ama şimdi korkuyoruz. Sadece eşim için değil, aynı ameliyatlar için gelen herkes için adalet arıyorum” diyerek yetkililere seslendi.

Buldrini’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mozambik’e gönderilecek ve 21 Haziran’da Maputo’da toprağa verilecek.

Kaynak: DHA