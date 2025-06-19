Ümit Özdağ ile Müsavat Dervişoğlu Arasında Kritik Görüşme! 'Ortaklık' Vurgusu Dikkat Çekti

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148 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Birlikte kamera karşısına geçen iki isim "bozkurt" selamı ile poz vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ortak basın toplantısında konuştu.

ORTAKLIK MESAJI

İki partinin gereken durumlarda ortak hareket edeceği vurgusunu yapan Müsavat Dervişoğlu ‘Türk milletinin beklentilerini karşılayacak bir biçimde ortak hareket etme ihtiyacı hasıl olursa bundan geri durmayacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik’ dedi.

'MÜSAADE EDİN'

Dervişoğlu, şöyle konuştu: Bu görüşmelerde partilerimizin ve şahıslarımızın siyasi faydasını değil, milletin talep ve beklentilerine cevap verecek şekilde büyük Türk milletinin beklentilerini karşılayacak bir biçimde ortak hareket etme ihtiyacı hasıl olursa bundan geri durmayacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik. Sözlerim aslında üzerinde değerlendirme yapmaya elverişlidir. Müsaade edin o değerlendirmeyi önümüzdeki süreçte kendi aramızda yapalım.

Kaynak: ANKA