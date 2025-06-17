Mansur Yavaş’tan Ümit Özdağ'ın Tahliye Kararına Tepki: 'Beraat Bekliyorduk'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Yavaş ‘Serbest bırakılması adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür. Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk’ değerlendirmesinde bulundu.

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Mansur Yavaş’tan Ümit Özdağ'ın Tahliye Kararına Tepki: 'Beraat Bekliyorduk'
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'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği' suçlamasıyla tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verildi. Özdağ hakkında verilen tahliye kararı sonrasında davayı Silivri'de izleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan önemli bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yapan Yavaş ‘148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür’ dedi.

'BERAAT BEKLİYORDUK'

Yavaş, şunları söyledi:

Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk. Hukuk kişiye, düşünceye ya da siyasi kimliğe göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir. Adalet, yalnızca karar anında değil, sürecin her aşamasında hissedilmelidir. Geçmiş olsun Ümit Özdağ.

'ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise şunları söyledi: Hukuksuzluk son buldu. Aylardır adaletsiz bir şekilde cezaevinde tutulan Ümit Özdağ bugün özgürlüğüne kavuştu. Aramıza yeniden hoş geldin.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da şu yorumu yaptı: Hukuken gözaltı bile gerektirmeyen bir suçlamayla beş aydır tutuklu bulunan Sayın Ümit Özdağ’ın hürriyetine kavuşmasından memnuniyet duydum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aramıza hoş geldin diyorum."

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