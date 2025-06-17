Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İkinci Kez Hakim Karşısında

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılamanın ikinci duruşması bugün saat 11.00'de başladı.

Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşma salonunun izleyici kapasitesi açısından yetersiz bulunması üzerine dava Silivri Cezaevi yerleşkesine taşındı.

Ümit Özdağ için 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İLK DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?

7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istenen Özdağ'ın tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması 6 gün önce, 11 Haziran’da 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

Kimlik tespitinin ardından Özdağ, 51 sayfalık yaklaşık iki buçuk saat süren savunma yapmıştı. Savunma avukatların savunmalarının ardından ise savcılık, esas hakkında mütalaasını vererek Özdağ’ın tutukluluğunun devamı yönünde görüş bildirmişti. Özdağ ve avukatları mütalaaya karşı savunmalarını gerçekleştirmiş, Özdağ; “Savcılığın mütalaasını hayretle dinledim. Ortada bu olayları kışkırtığıma dair kanıt yok. Hiçbirisinde TCK 216’nın çerçevesini çizdiği suç yok. Savcılık o tek kişilik hücrede yatmamı talep ediyor. Bu hukuk değil artık. Muhalif olduğumdan ötürü Anayasal ve yasal haklarım askıya alındığı için, sığınabileceğim tek adalete sığınırım, Allah’ın adaletine...” demişti. Özdağ’ın konuşmasının ardından salonda alkış sesleri yükselmiş ve mahkeme, Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Salondan “Yuh!” sesleri yükselirken, dışarda ise "Hükümet istifa" , "Ümit Özdağ yalnız değildir", Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları atılmış ve Andımız okunmuştu.

Kaynak: DHA