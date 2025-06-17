Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İkinci Kez Hakim Karşısında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle Silivri Cezaevi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Son Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İkinci Kez Hakim Karşısında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılamanın ikinci duruşması bugün saat 11.00'de başladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İkinci Kez Hakim Karşısında - Resim : 1

Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşma salonunun izleyici kapasitesi açısından yetersiz bulunması üzerine dava Silivri Cezaevi yerleşkesine taşındı.

Ümit Özdağ için 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İLK DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?

7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istenen Özdağ'ın tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması 6 gün önce, 11 Haziran’da 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

Kimlik tespitinin ardından Özdağ, 51 sayfalık yaklaşık iki buçuk saat süren savunma yapmıştı. Savunma avukatların savunmalarının ardından ise savcılık, esas hakkında mütalaasını vererek Özdağ’ın tutukluluğunun devamı yönünde görüş bildirmişti. Özdağ ve avukatları mütalaaya karşı savunmalarını gerçekleştirmiş, Özdağ; “Savcılığın mütalaasını hayretle dinledim. Ortada bu olayları kışkırtığıma dair kanıt yok. Hiçbirisinde TCK 216’nın çerçevesini çizdiği suç yok. Savcılık o tek kişilik hücrede yatmamı talep ediyor. Bu hukuk değil artık. Muhalif olduğumdan ötürü Anayasal ve yasal haklarım askıya alındığı için, sığınabileceğim tek adalete sığınırım, Allah’ın adaletine...” demişti. Özdağ’ın konuşmasının ardından salonda alkış sesleri yükselmiş ve mahkeme, Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Salondan “Yuh!” sesleri yükselirken, dışarda ise "Hükümet istifa" , "Ümit Özdağ yalnız değildir", Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları atılmış ve Andımız okunmuştu.

Mahkeme Ümit Özdağ İçin Kararını AçıkladıMahkeme Ümit Özdağ İçin Kararını AçıkladıGüncel

Ümit Özdağ Hastaneye Sevk Edildi: Son Durumu Nasıl?Ümit Özdağ Hastaneye Sevk Edildi: Son Durumu Nasıl?Siyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
Ümit Özdağ Dava
Son Güncelleme:
Onlar Yatak Odanızın Sessiz İstilacıları: Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat! Onlar Yatak Odanızın Sessiz İstilacıları: Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat!
Özgür Özel İlk Kez Anlattı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Tek Soru Özgür Özel İlk Kez Anlattı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Tek Soru
CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu
Huawei'ye Büyük Şok! Tüm Ülkede Resmen Yasaklandı Huawei'ye Büyük Şok! Tüm Ülkede Resmen Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Ünlü AVM'si Kapanıyor: 18 Yıllık Devir Sona Erdi Türkiye'nin Ünlü AVM'si Kapanıyor
Mahfi Eğilmez Acı Tablo İtirafı: Açıkça Görülüyor Mahfi Eğilmez Acı Tablo İtirafı: Açıkça Görülüyor
Bakanlık Devreye Girdi: Kiracılar Havalara Uçacak! Kirayı Yüzde 40 Düşürecek Yeni Model Geliyor Bakanlık Devreye Girdi: Kiracılar Havalara Uçacak! Kirayı Yüzde 40 Düşürecek Yeni Model Geliyor
Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı
Lüks Otomobil Devleri Güçlerini Birleştiriyor! Lüks Otomobil Devleri Güçlerini Birleştiriyor!