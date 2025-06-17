CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu

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CHP'nin, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında protesto amaçlı düzenlediği mitingler devam ediyor. Son olarak partinin 11. mitinginin adresi de belli oldu.

MİTİNG PAZAR GÜNÜ

CHP'nin 11. mitingi 22 Haziran Pazar günü Tekirdağ'da gerçekleşecek. Miting, saat 19.00'da Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi