Özgür Özel'den 'Kurultay' Çıkışı: 'Butlan Ya da Kayyım Kararı Çıkarsa...'

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Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani ölümü nedeniyle zor bir süreç yaşayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine açılan kurultay davasıyla ilgili konuştu. Özel davada çıkacak olası bir butlan ya da kayyım kararını tanımayacağını söyledi.

halktv.com.tr'nin aktardığına göre Özgür Özel, kurultay sürecinde 30 Haziran’da verilecek karar için "Butlan veya kayyım çıkarsa tanımam kararı. Nasıl İBB'ye kayyım kararı çıktı, aslında kayyım niyeti çıktı, biz tanımadık bunu ve gittik iradeye sahip çıktık… Ben delegenin de üyenin de bize oy veren herkesin de iradesine sahip çıkarım. Butlan kararı çıkarsa benim gözümde o da butlandır. Yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

'BU BAYRAĞI DÜŞÜRMEM'

Kararın fiilen ne anlama geleceği sorusuna da yanıt veren CHP lideri, "Parti kendi hiyerarşisini kırmadan yönetilmeye devam eder. Hukuki süreci bir şekilde atlatır ve tamamlarız. Benim siyasette anladığım bir şey var. Size bayrağı teslim ediyorlar. O bayrak sen ölmeden yere düşmez. 19 Mart’ta İstanbul’un yetkisini vermişler. Senden önce bayrak düşmeyecek. Sen düşeceksin, bayrak duracak elinde" diye konuştu.

'CHP BAŞKANLARI SADECE KURULTAYDA DEĞİŞİR'

Yargının siyasi bir güdümle işlemeyeceğini vurgulayan Özel, "Ben Ankara’daki bu davadan 30 Haziran’da ya da daha sonra böyle bir karar çıkacağına yüzde bir ihtimal vermiyorum ama çıkarsa da bana teslim edilen bayrağı ne yana atarım, ne elimden düşürürüm. Kimseye de vermem, ta ki kurultaya kadar… CHP’nin genel başkanları kurultayda değişir" dedi.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Özgür Özel, partisinin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında Silivri'de gerçekleşen görüşmeden önceden haberdar olduğundan da bahsetti. Özel, “Ekrem Bey, bu gelişmelerden sonra bana ‘Kemal Bey’e mektup yazmayı ve kendisini davet etmeyi düşünüyorum. Uygun görür müsünüz?’ dedi. Dedim ki, ‘Elbette görürüm.’ Görüşmeden sonra da, Kemal Bey’le gerekli sohbeti ettiğini, bunları bana aktarmak istediğini ifade etti ama ben pazartesi günü göreceğim kendisini" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA