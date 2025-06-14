CHP'den 14 Yıl Sonra Bir İlk! Özgür Özel: Bayburt Artık Milletin Kalesidir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından partisinin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ miting serisinin Bayburt ayağında konuştu. Bu miting CHP'nin 14 yıl aradan sonra Bayburt'ta yaptığı ilk miting oldu.

Bayburt'a gelmeden önce kendisine Bayburt'un AKP'nin kalesi olduğunun hatırlatıldığını anlatan Özel, kente gelme kararını nasıl verdiğini "Bayburt’a geleceğiz dedik. ‘Girme Bayburt’a, 19 Mart’tan sonra bir şey olmadı’ diyorlar. Dedim ki 'bu ezberler bitti. Gideceğim, Bayburt’la kucaklaşacağım, Bayburt bizi bağrına basacak' dedim. Artık Bayburt ne AK Parti’nin ne Tayyip Bey’in değil, bu milletin kalesidir. Şimdi Bayburt'un sesini duymaya, duyurmaya, ilk seçimlerden sonra Bayburt'a yapılmayanı fazlasıyla yapmaya geliyoruz" ifadeleriyle anlattı.

GENÇLERLE 'FERDİ ZEYREK' DİYALOĞU

Özel, Bayburt'ta gezerken, gençlerle arasında geçen, Ferdi Zeyrek diyaloğunu anlattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetmesinin ardından tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Özel, diyaloğu şöyle anlattı:

"Bu sabah Bayburt’ta gezerken, 3 kardeşim, 30-35 yaşlarında. Dediler ki, ‘Genel Başkan, bu Bayburt’a öyle birini belediye başkanı gösterin ki hepimiz oy vereceğiz.’ Diyorlar ki 'CHP burada güçsüz'. Dediler ki, ‘Biz bıktık artık aynı isimlerden. Birinin aday yapmadığını öbür partinin aday yapmasından.’ Nasıl biri olsun biliyor musun dedi biri, ‘Ferdi Zeyrek gibi biri olsun’ dedi.

Son 4 günü büyük bir yasla, dün babamın evinden, anamın kucağından kalktım, Bayburt'a geldim. Ferdi Başkanın vefatına Bayburt'ta da üzülmeyen kimse kalmamış. Tüm siyasi partilere, önceki cumhurbaşkanlarımız, Ahmet Necdet Sezer'e, Abdullah Gül'e, herkese teşekkür ediyorum."

'BİR AYAĞIMIZ BAYBURT'TA OLACAK'

CHP lideri, partisinin uzun yıllardır kente uğramaması nedeniyle Bayburtluların kırgın olduğunu bildiklerini belirten Özel, "14 yıl sonra bir genel başkan geliyor. Uzun süredir miting yok, temas yok. Bundan sonra size söz olsun, bir gözümüz kulağımız, bir ayağımız Bayburt’ta olacak. Uğradığınız haksızlıkları duydum. Yanınızdayız, arkanızdayız. Bu hafta Bayburt’un bütün sorunları Meclis gündeminde olacak. Sadece Bayburt’un değil ülkenin tamamı büyük sıkıntı içinde" diye konuştu.

'47 YIL GÖSTERDİĞİMİZ SAYGIYI 47 GÜN GÖSTEREMEDİLER'

CHP'nin 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde birinci parti olmasının ardından iktidar kanadının kendilerine saygı göstermediğinin altını çizen Özel, "Söz karar millette olması gerekirken, 23 yıldır AK Parti seçimleri kazanmış biz de saygı duymuş muhalefet yapmışken, ilk kez 31 Mart seçimlerinde onlar ikinci parti, CHP birinci parti oldu. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz saygıyı, 47 gün göstermediler. Ve bugün 31 Mart yerel seçimlerden beri birinci olan partimiz, bütün anketlerde en yakın rakibinin 7 puan önündedir ama iktidar buna saldırmaktadır" dedi.

'ARA ZAMMI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ'

Türkiye'de vatandaşlar ekonomik darboğazda geçim mücadelesi verirken, asgari ücrete ara zam talebi temmuz ayının yaklaşmasıyla daha da güçlü bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Bu konuya ilişkin konuşan Özel, "Toplanmazlar, gelmezler deyip de, gelip ta Recep Tayyip Erdoğan bulvarına kadar doldurduğunuz bu meydandan herkes duysun. Ara zam hakkımız, söke söke alırız. Emekliler ve emekçiler omuz omuza, ara zammı söke söke almanın mücadelesini veriyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Özel, konuya ilişkin sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Kamu işçilerinin 350 bin tanesi, 6 aydır bekliyor. 250 bini de 3 aydır bekliyor. Sendikaları TÜRK İŞ ve HAK İŞ 27 Şubat'ta tekliflerini sundular. (Hükümet) Dediler ki gerçek enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre zam vereceğiz.

Sendikaları zaman zaman eleştirdik ama mücadele edeceğiz diyorlarsa sonuna kadar arkalarındayız. Kim eyleme çıkarsa arkasında duymaya var mıyız? Bu sesi Bayburt’tan duyun, Kocaeli Gebze’den değil, Bayburt’tan sesleniyoruz işçi sınıfına. Kaya gibi arkanızdayız."

İKTİDARA İSRAİL VE TRUMP TEPKİSİ

İsrail'in son olarak İran'ı vurmasıyla Orta Doğu yeni bir gerilime sürüklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için daha önce söylediği sözleri anımsatan Özel, iktidara, Trump'a karşı sessiz kalma suçlamasını yöneltti. Özel, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, Suriye’deki istikrarsızlık sürüyor. İsrail’in Gazze’deki katliamları sürüyor. Şimdi 50 binden fazla Filistinli katledilmişken önce ABD sessiz kaldı, sonra da Trump geldi ‘iyi oldu’ dedi. Burayı, güzel bir sahil kenti yapayım. Kumarhane açayım dedi. Birileri Trump’a hiçbir şey demedi. Bu iktidar partisinin İsrail’e küçük harflerle konuşması, Trump’a ses çıkarmaması çok üzücü ve şüphe çekici bir iştir.

İsrail’in İran’a saldırılarını kınıyoruz. İran’ın misillemeleriyle savaşın büyümesinden endişe ediyoruz. Erdoğan’dan Trump’a karşı bir dik duruş bekliyorum.

Biz yarın, Saadet Partisi’nin davetiyle çok sayıda muhalefet partisi, Üsküdar’da toplanıyoruz. İsrail’e meydan okuyoruz. Filistin ile dayanışma gösteriyoruz. Bu konuda Türkiye’nin birlikte olması gerektiğiniz. Filistin meselesinin milli meselesi olduğunu hatırlatıyorum."

'HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ BİR TANE SORU SORAMADILAR'

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından tutuklanmasına kadar giden süreçte Türkiye'nin rezerv kayıplarını vurgulayan Özel, yabancı yatırımcıların Türkiye'den kaçtığını savundu. Özel, "19 Mart darbesinin üstünden 87 gün geçti. Cumhurbaşkanı adayımız 15.5 milyon oyla aday gösterdiğimiz İmamoğlu, 87 gündür içeride tutuluyor. Bunun için kaç milyar dolar rezerv sattılar. Borsa çöktü, yabancı yatırımcı kaçtı" dedi.

'Haksızlıklara' karşı direndiklerini kaydeden Özel, "Her gün bir yeni yalan, yeni bir iftira atıyorlar. Masum kadınları evlatlarıyla tehdit ediyorlar. İş adamlarının şirketine çöküp, buraya bir imza at şirketinin başına geç diyorlar. İnsanları itirafçılık adı altında, iftiraya zorluyorlar. O günden bugüne ne bir kuruş yolsuzluk, ne bir kuruş rüşvet ne de hesabını veremeyeceğimiz bir tane soru soramadılar" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün Bayburtluların gözünün içine baka baka söylüyorum. Göreceksiniz 1 ay sonra birbirlerinin yüzüne, gözüne ailelerinin yüzüne bakamayacaklar. Bayburtlulara söylüyorum ki söylenenlerin tamamı iftiradır. Anketler Tayyip Erdoğan'ın atadığı siyasi savcıya inananlar yüzde 25. Geri kalanlar inanmıyor.

Bayburt'ta AKP ve MHP güçlü. Siz de şahitsiniz. Bayburt'ta bu iftiralara inanan var mı?

Kaynak: Haber Merkezi