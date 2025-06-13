Özgür Özel'den İsrail'e İlk Tepki: Net Bir Dille Kınıyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Özgür Özel, "Gözü dönmüş İsrail'in bu kez İran'a saldırmasını net bir dille kınıyoruz" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün akşam üstü Bayburt'a gidiyorum. Bayburt'taki miting programımızla birlikte normal programımıza döneceğiz.

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı tarafından pazar günü Filistin ile Dayanışma mitingine davet edildim. Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ile birlikte İsrail'i kınama mitingine gideceğiz.

SERT TEPKİ

Dün akşam saatlerinde gözü dönmüş İsrail'in bu kez İran'a saldırmasını net bir dille kınıyoruz. Her iki tarafı da itidale davet ediyoruz. Barışa davet ediyoruz.

Uluslararası toplumu bu konu da duyarlı olmaya, görev almaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin de hükümetin İsrail'e karşı müsamakar tutumunu, yumuşak dilini, cesaretlendirici tavırlarını bir an önce terk etmesini istiyoruz.

Madleen gemisini, 12 aktivisti aldılar, tutukladılar. Oradaki iki Türk vatandaşın sağ salim kurtulmuş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ve bir kez daha söylüyoruz, İsrail sessizlikten cesaret alıyor.

Türkiye'nin yanı başında 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebilecek olan azgınlığın mazur görülebilir bir tarafı yoktur. İsrail'i kesin bir dille kınıyoruz. Hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz.

Hastane bahçesinde söylemiştim Madleen saldırısı sırasında. İsrail'in karşısında net olsunlar, dik olsunlar. Bizi yanlarında bulurlar. Karşılarında olmayız da arkalarına geçeriz. En net desteği veririz. Ama böyle müsamakar tutumlar bugüne kadarki müsamakar tutumlar İsrail'e cesaret veriyor. O zaman da en sert şekilde eleştiririz.

Filistin meselesi Türkiye'nin ulusal meselesidir. Hükümeti buna uygun davranmaya davet ediyorum."

BAŞKAN ADAYI BELLİ Mİ?

Özel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak seçimlere ilişkin soruya yanıt veren Özel, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar, biz dün belediye meclis grubumuzu buradaki mevlitten sonra topladık. Arkadaşlara ‘Sizin bu konudaki görüşlerinizi duymak isteriz’ dedik. Çünkü pazartesiye kondu. Ben de buradan ayrılacağım. Ardından da Bayburt’a, oradan Üsküdar’a mitinglere gideceğim. ‘Görüşlerinizi duymak isteriz’ dedik. Herkes Ferdi Başkan’la anılarını anlattı. 58 arkadaşımız birden dediler ki, ‘Pazartesi günü biz sizden bir isim duyarız, emanetiniz namusumuzdur. Kimi söylüyorsa partimiz, biz o arkadaşımızı seçeriz. Bugün ne isim konuşabiliriz, ne de herhangi bir talep söyleriz.’ Ki bütün arkadaşların birden değerlendirmesi, ‘Bu vakitten sonra Ferdi’nin hatırası önünde saygılı davranacak, ailesine sahip çıkacak, Ferdi’nin hayallerini gerçekleştirecek birine ihtiyaç var. Onu partimiz görevlendirir, biz sahip çıkarız’ dediler. Biz de teşekkür ettik. Gözyaşları içinde ve son derece duygulu bir toplantıydı zaten. İşin o kısmını arkadaşlar öyle çözümlemeyi tercih ettiler. Teşekkür ediyorum."

SORUŞTURMA NE AŞAMADA?

Özel, "Manisa’da süren soruşturma hakkında yeni bir gelişme var mı" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"Bende yok. Ben de yakından takip ediyorum. Oldukça da zaten sizinle hem Başsavcılık hem de Adalet Bakanlığı paylaşıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. En titizlikle sürdürülmesini ve her şeyin ortaya çıkarılmasını ben de bekliyorum. Teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi