AKP'den 'Manisa' Kararı: 'Derin Üzüntü Duyuyoruz' Diyerek Açıkladılar

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı yaşadığı site içindeki havuzdaki sorunu çözmek için makine dairesine girdi ve burada elektrik akımına kapılmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Zeyrek'in vefatı, başta Manisa olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu. Siyasi isimlerden de peş peşe taziye mesajları paylaşıldı.

AKP ADAY ÇIKARMAYACAK

Zeyrek'in yerine belediye başkanlığı için seçim gerçekleştirilecek. Ancak AKP'den dikkat çeken bir adım geldi. AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Zeyrek'in vefatının derin üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini vurguladı. Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileyen Turgut, AKP Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle ortak alınan karar doğrultusunda aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

'CHP'NİN ADAYINA SAYGI DUYACAĞIZ'

"Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür." denilen açıklamada, "Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

MHP'NİN ADAYINI DESTEKLEMİŞLERDİ

AKP, 31 Mart 2024'te yapılan son yerel seçimde Manisa'da aday çıkarmama kararı almıştı. MHP'nin adayı ve aynı zamanda dönemin mevcut başkanı olan Cengiz Ergün'ü desteklemişti. Seçimde Ergün, CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek'e büyük farkla mağlup olmuştu. Yüzde 57.25 oy oranıyla Zeyrek, Manisa'nın yeni belediye başkanı seçilmişti. Ergün ise oyların yüzde 29,27'sini almıştı.

Kaynak: AA