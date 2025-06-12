Savcılık Ferdi Zeyrek’in Bahçesindeki Makine Dairesini ve Havuzu Mercek Altına Aldı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in (48), ikamet ettiği sitedeki yüzme havuzunun makine dairesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İncelemeler kapsamında havuzun suyu tahliye edilirken, olayın meydana geldiği bölge ile makine dairesi güvenlik çitleriyle çevrildi.
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Yunusemre ilçesinde bulunan evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in cenazesi, 10 Haziran günü Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
HAVUZUN ETRAFI ÇİTLERLE ÇEVRİLDİ
Olayla ilgili adli süreç devam ederken, savcılık ve bilirkişi heyetinin havuzda yaptığı teknik incelemeler de sürüyor. Güvenlik gerekçesiyle havuz alanının ve makine dairesinin bulunduğu kısmın çevresi geçici olarak kapatıldı.
Kaynak: DHA
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