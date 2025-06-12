Ferdi Zeyrek’i Ölüme Götüren Skandal İhmaller Zinciri! Hayat Kurtaracak Röleyi Kim Kaldırdı

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi raporu savcılığa sunuldu. 19 sayfalık teknik rapor, sadece bir değil, birden çok ihmalin birleşerek ölümcül bir tabloyu ortaya çıkardı.

KAÇAK AKIMA 5 DAKİKA ÇIPLAK AYAKLA...

Rapora göre, Başkan Zeyrek’in hayatını kaybetmesine neden olan kaçak akım, havuzun motor dairesinden kaynaklandı. Elektrik motoru standartlara aykırı biçimde havuza çok yakın konumlandırılmış ve yıllar içinde korozyon nedeniyle ciddi şekilde hasar görmüştü. Bu hasar, sistemde sık sık elektrik kaçağına yol açtı. Ancak en can yakıcı detay, Zeyrek’in 68 ila 80 volt arasında değişen dalgalı bir kaçak akıma çıplak ayakla ıslak zeminde yaklaşık 5 dakika boyunca maruz kalması oldu. Uzmanlar, bu seviyedeki akımın yalnızca 30 saniyede dahi ölümcül olabileceğini ifade ediyor.

KAÇAK AKIM RÖLESİNİ KİM KALDIRDI?

Olayda kritik bir güvenlik tertibatı olan kaçak akım rölesinin sistemde bulunmadığı da tespit edildi. Bu tertibat, elektrik kaçaklarını milisaniyeler içinde algılayarak şalteri indiriyor ve can kaybı riskini önlüyordu. Ancak evin ana elektrik panosunda bulunması gereken 30 ve 330 amperlik bu röleye rastlanmadı. Bilirkişiler, rölenin “sigorta atmasın” diye manuel olarak sistemden çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, bu işlemin kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı hala belirsizliğini koruyor.

'4 BİN TL’LİK RÖLE OLSA KURTURULDU'

Uzmanlara göre bu ihmaller zinciri, sadece 2 ila 4 bin TL maliyetindeki bir rölenin eksikliğinden kaynaklandı.

Konuya ilişkin Hürriyet'e konuşan Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Kaçak akım rölesi sisteminin varlığı ve doğru çalışması hayati önem taşıyor” dedi. Prof. Dr. Atmaca, “Kaçak akım rölesinin olduğu bir sistemde miliamper düzeyinde bile kaçak varsa elektrik akımı tamamen kesilir. Kaçak akım başlar başlamaz sisteme bağlı şalterler atar. Siz isteseniz de elektrik sistemini tekrar devreye sokamazsınız. Ta ki kaçak akım ortadan kalkıncaya kadar. Kaçak akıma neden olan sorun ortadan kalkınca sistem yeniden çalışmaya başlar. Üzülerek söylüyorum ki çok küçük maliyetli bir parçanın zamanında değiştirilmemesi bu facianın nedeni olmuş” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet