Sosyal Medya Fenomenlerine Büyük Şok! 'Key Drop' Operasyonu: 10 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında yüksek takipçili fenomenlerin ‘Key Drop’ adlı sitede dijital oyun görünümlü kumar faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın sanal devriye faaliyetlerinde, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yayın yapan bazı fenomenlerin, ‘Key Drop’ üzerinden sanal kasalar açarak oyun eşyalarını paraya çevirdiği ve bu yolla haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, 5 şüphelinin yurt dışında, 2 şüphelinin şehir dışında olduğunu, 1 şüphelinin firari olduğunu ve 1 şüphelinin ise adliyeye geleceğini bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın çalışmaları, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini teşvik eden içeriklere yönelik denetimlerin artarak devam ettiğini gösteriyor. Soruşturmanın, ‘Key Drop’ gibi platformların kumar oynatma ve haksız kazanç sağlama faaliyetlerine odaklandığı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin bu faaliyetlerle kamu düzenini bozduğunu ve yasa dışı kazanç elde ettiğini değerlendiriyor.

Operasyon, sosyal medya fenomenlerinin platformlar üzerinden kumar teşvikine yönelik artan denetimlerin bir parçası olarak dikkat çekerken, soruşturmanın devam ettiği ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINDAKİ FENOMENLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni oldukları belirtilen Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA