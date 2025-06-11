Ferdi Zeyrek Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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Ferdi Zeyrek Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest
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6 Haziran gecesi saat 23.35 sıralarında, evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine inen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda, havuzun bakımını yaptığı belirlenen Y.Ö. ile kaçak akım olduğunu bildirmediği öne sürülen ve site içerisinde bakım ve güvenlik işleriyle ilgilenen A.S., dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler!Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler!Güncel

Kaynak: ANKA

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