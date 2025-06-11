Akrabaların Kavgası Cinayetle Bitti! Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Akrabaların Kavgası Cinayetle Bitti! Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Işıklar Mahallesi'nde R.A., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı halasının oğlu Ş.S. (57) ile oğlu R.S'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Ş.S. hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi devam ediyor.

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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