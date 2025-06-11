5'inci Kattan Arabanın Üzerine Düşmüştü! Minik Rabia'dan Sevindiren Haber Geldi

Siirt’te dengesini kaybederek 5’inci kattan park halindeki aracın üzerine düşen 1.5 yaşındaki Rabia Asel Dolas'tan iyi haber geldi. Minik Rabia'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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5'inci Kattan Arabanın Üzerine Düşmüştü! Minik Rabia'dan Sevindiren Haber Geldi
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Siirt’te, Kooperatif Mahallesi’nde1749. Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede dengesini kaybeden 1.5 yaşındaki Elif K., park halindeki arabanın üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Rabia Asel Dolas’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay anında işte olduğunu söyleyen baba Naim Dolas şöyle konuştu:

"Bende olayın nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ben zaten yan tarafta bulunan inşaatta çalışıyorum. Elektrik işlerini yapıyordum. 8. kattaydım, saat 4 gibi haber geldi. Kızınız düşmüş hastaneye geçin diye. Hızla nasıl aşağıya indiğimi bilmiyorum. Aradım ambulansı şu an korkulacak bir şey yok dediler. Ambulanstaki hemşirelere sordum çocuğumun iyi olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını söylediler. Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra durumunun iyi olduğunu söylediler."

Kaynak: İHA

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